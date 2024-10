Rai3, Chiambretti in access prime time con Finché la barca va. "Amadeus al Nove? Doveva restare in Rai. E De Martino..."

Ascolti tv, Chiambretti chiude al 4% la stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Piero Chiambretti ha chiuso la seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi in prima serata giunto all’ultima puntata andata in onda giovedì 17 ottobre 2024 (con ascolti tv a quota 665.000 spettatori con il 4%), ma il suo sarà un arrivederci al pubblico di Rai 3.

Rai3, Chiambretti in access prime time con Finché la barca va (quando parte)

Prossimamente condurrà in access prime time un programma quotidiano in onda ogni sera alle 20.20, tra Blob e Il Cavallo e la Torre (attualmente nella fascia c'è la Riserva Indiana), dal titolo – anticipato da lui stesso – Finché la barca va. "Ero tornato in Rai per il piacere romantico di tornare laddove avevo cominciato e per fare un programma di venti minuti, in onda dopo Blob", le parole di Piero Chiambretti a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Quando partirà? La prossima primavera probabilmente: "Credo che il programma prenderà luce a febbraio oppure i primi di marzo del 2025 e verrò a Roma per farlo". Di cosa si parlerà? Sarà “una trasmissione politica che parlerà anche di immigrazione“

Piero Chiambretti, Amadeus sul Nove? Penso sarebbe stato meglio che fosse rimasto nella pancia della Rai"

Amadeus ha fatto bene ad andare a Nove? “Non credo proprio abbia fatto bene, penso sarebbe stato meglio che fosse rimasto nella pancia della Rai dove aveva garantiti gli ascolti e tutto quello che si può sperare facendo quella professione”, dice Piero Chiambretti a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

Le piace Stefano De Martino? “Non lo vedo perché guardo poco i quiz. Mi dicono sia un portento, quindi se lo è lo dimostri”.

In questo periodo si è parlato spesso della fine dell’amicizia tra Teo Teocoli ed Adriano Celentano. Lei sente mai il ‘Molleggiato’? “Adriano mi ha chiamato dopo la prima puntata di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ - ha spiegato Chiambretti a Un Giorno da Pecora - ha parlato di filato per quindici minuti tanto che pensavo fosse un imitatore. Invece poi ho visto il suo numero ed era quello corretto”.

