RaiNews24, la redazione sfiducia il direttore Paolo Petrecca

RaiNews24, sfiduciato dal Cdr il direttore Paolo Petrecca

La redazione di RaiNews24 ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca. Per il titolo 'Assoluzione per Delmastro' l’assemblea ha incaricato il Comitato di Redazione di organizzare una consultazione. "Con 132 voti contro e 12 a favore l’attuale gestione editoriale si compone un risultato netto: l’83% dei votanti sfiducia Petrecca. Hanno votato i tre quarti del corpo redazionale. Un segnale chiaro che nessuno potrà ignorare in azienda, a partire dallo stesso direttore il cui mandato triennale è scaduto a novembre 2024", si legge in una nota del CdR di RaiNews24.