RaiPlay lancia "Tocca a te", il nuovo talent show ideato da Carlo Conti

Sono oltre mille i contributi arrivati in redazione per partecipare al nuovo contest ideato da Carlo Conti. Se vuoi far conoscere il tuo talento e hai capacità sorprendenti, aderisci all’iniziativa e invia le tue performance entro il 31 maggio. Un’appassionante sfida per premiare i migliori talenti nell’ambito musicale, artistico, culinario e non solo. RaiPlay lancia il nuovo talent show “Tocca a te!”, realizzato sotto l’egida di Carlo Conti, rivolto a tutti gli italiani dai 18 anni in su che vogliono far scoprire le loro abilità più sorprendenti.

Esiste qualcosa che sai fare o addirittura che sai fare solo tu? Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili, o fare acrobazie sensazionali? Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro? Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da far commuovere l’intera famiglia? Oppure sai far ridere tutti con un monologo o una imitazione? Hai un talento che credi di avere solo tu, capace di lasciare a bocca aperta il tuo “pubblico”? Allora non pensarci due volte e affrettati anche tu a partecipare al casting per il nuovo show.

Potrai inviare il tuo contributo tramite l’apposita pagina web www.rai.it/toccaate compilando tutti i campi del forum. Per candidarsi occorre registrare un video della propria performance, della durata massima di 3 minuti (e dimensioni inferiori a 4 GB), aggiungere una breve presentazione ed inviare il tutto. La partecipazione è libera e gratuita e non comporta l’assegnazione di premi. A questo punto se c’è qualcosa in cui sei davvero un fenomeno è il momento di non nasconderlo e di metterlo in mostra: Tocca a te!