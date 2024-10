Raoul Bova e poi... Milly Carlucci cala due jolly nella sfida degli ascolti tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales

Ballando con le Stelle, la sfida negli ascolti tv a Tu si que vales

La prima serata del sabato sera vede in queste settimane una sfida accesissima sul fronte ascolti tv tra Rai 1 e Canale 5: Ballando con le Stelle contro Tu si que vales, due corazzate che si dividono i gusti del pubblico. L'ultima battaglia in tema di Auditel è stata un testa a testa con il dance show di viale Mazzini a 3.419.000 spettatori col 25.9% e il progamma Mediaset a 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7% (qui i dati della sfida in sovrapposizione).

Ballando con le Stelle 2024, Raoul Bova ballerino per una notte dopo lo show di Caressa-Parodi

Ballando con le Stelle si prepara alle prossime puntata calando i jolly legati ai Ballerini per una notte: nella terza sono stati la coppia Fabio Caressa-Benedetta Parodi ('a passo di samba' tra gli applausi di tutti e con bacio finale al termine dell'esibizione) dopo che la settimana precedente la special guest star era stata Barbara d'Urso. Per il quarto appuntamento (sabato 19 ottobre 2024) nel prime time di Rai1 è in arrivo Raoul Bova che poche ore prima (giovedì 17) debutterà sempre sulla prima rete Rai con la nuova stagione di Don Matteo (10 puntate).

Ballando con le Stelle, Elena Sofia Ricci ballerina per una notte

La quinta puntata del dance show di Milly Carlucci (sabato 26 ottobre) non ha ancora ufficializzato il Ballerino per una notte, ma, secondo quanto riporta Tv Blog, sarà Elena Sofia Ricci che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tornare nel ruolo di Suor Angela con un cameo in Che Dio ci aiuti - serie tv ambientata nel Convento degli angeli di Assisi - in arrivo con l'ottava stagione in prima serata su Rai1.

Ballando con le Stelle 2024, Sonia Bruganelli o Alan Friedman: chi uscirà?

Sul fronte della sfida tra i ballerini attesa per capire chi sarà eliminato: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia vs Alan Friedman e Giada Lini, lo spareggio che aprirà la trasmissione di sabato prossimo. Nella terza puntata applausi, anzi standing ovation per Bianca Guaccero che ha preso cinque 10 dalla giuria (seconda nei consensi dei giurati Nina Zilli, davanti a Luca Barbareschi e Federica Nargi): mai nessuno nella storia di Ballando con le Stelle ci era riuscito alla terza puntata.