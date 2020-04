Rcs: Cairo rinuncia allo stipendio e dona 500mila euro in beneficenza

5mila buoni spesa da 100 euro saranno distribuiti in beneficenza

Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs, ha rinunciato alla parte fissa del proprio compenso per marzo, aprile, maggio e giugno, pari a 500mila euro. Nel corso dell'assemblea del gruppo l'imprenditore, "in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria", ha comunicato la sua intenzione chiedendo alla società la disponibilità a devolvere un pari importo per la distribuzione in beneficenza tramite un ente che si occupi della consegna di 5mila buoni spesa da 100 euro.

Rcs: ok dei soci ai conti 2019 e stop di dividendo per contrastare la crisi

Via libera dell'assemblea dei soci Rcs ai conti 2019 del gruppo editoriale che ha respinto, come da attese, la proposta di distribuzione di dividendo formulata dal consiglio di amministrazione. L'utile netto dell'esercizio sarà portato interamente a nuovo. Dopo la proposta di cedola da parte del board, ricorda infatti la nota, il socio di controllo Cairo Communication lo scorso 21 aprile "aveva comunicato la decisione di esprimere voto contrario alla citata proposta di distribuzione del dividendo al fine di rafforzare la società nel contrasto agli effetti della perdurante emergenza sanitaria".