Real Web acquisisce la maggioranza del portale immobiliare leader in Slovenia

Real Web S.A., società che controlla Immobiliare.it, ha annunciato oggi l’acquisizione del 60% delle quote della società che gestisce il portale immobiliare Nepremicnine.net, leader in Slovenia. Il resto delle quote societarie rimane ai fondatori. L’acquisizione è stata finalizzata attraverso la società che controlla il portale immobiliare Spitogatos.gr, leader in Grecia e parte del gruppo internazionale Indomio, che così rafforza ulteriormente la sua presenza nel Sud Europa.

Nepremicnine.net, che significa “immobiliare” in sloveno, è stato fondato da Primož Jazbec e Aleš Ravnikar nel 1999 ed è diventato nel corso degli anni il portale immobiliare leader, nonché uno dei siti più visitati in Slovenia. Con circa 32.000 annunci pubblicati da più di 500 agenzie e costruttori e oltre 800.000 visitatori unici al mese, il gruppo comprende anche altri siti specializzati nell’immobiliare, come Novogradnje.si (“nuove costruzioni” in sloveno).

L’acquisizione di Nepremicnine.net rafforza la presenza del gruppo internazionale Indomio (www.indomio.com), di cui fanno parte anche Immobiliare.it e Spitogatos.gr, nei Paesi del Sud Europa.

Primož Jazbec, co-fondatore e CEO di Nepremicnine.net, afferma: "Il gruppo Indomio rappresenta un’opportunità strategica perché ci mette a disposizione un know-how tecnologico essenziale per lo sviluppo del nostro business. Questo ci assicura una crescita di lungo termine anche grazie a un posizionamento forte nelle aree di confine come la Croazia e l’Italia".

Negli ultimi anni le piattaforme tecnologiche e le aziende specializzate nei big data immobiliari hanno attirato sempre maggiore attenzione e capitali, diventando un fenomeno identificato con una nuova parola: proptech. L’operazione appena annunciata, che ha aggiunto un nuovo portale al gruppo Indomio, rientra in un trend ormai affermato nel mondo del real estate, quello dell’aggregazione di più portali immobiliari. Questo consente di massimizzare i vantaggi degli investimenti tecnologici, il cui obiettivo principale è offrire la migliore esperienza di ricerca, acquisto e locazione di immobili e fornire ad agenti e costruttori i migliori strumenti digitali per le loro attività.





"Conosciamo Primož e Aleš da diversi anni – racconta Silvio Pagliani, co-fondatore di Immobiliare.it – e siamo entusiasti di iniziare a lavorare con loro. Questa collaborazione ci permette di proseguire nella costruzione di una piattaforma immobiliare leader in diversi Paesi del Sud Europa".

"Due anni fa abbiamo lanciato Indomio in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia – racconta Dimitris Melachroinos, co-fondatore e CEO di Spitogatos.gr, – con l’obiettivo di proporre un brand facilmente riconoscibile in tutti questi Paesi, grazie anche ad una tecnologia condivisa. Lavorare insieme al team di Nepremicnine.net ci permetterà di garantire a tutti i nostri utenti l’accesso alla migliore offerta immobiliare in Slovenia".

