RedBird di Gerry Cardinale con Skydance acquista Paramount: affare da 8 mld

Skydance Media e Paramount Global hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per dare vita a “New Paramount” – un leader di nuova generazione nei settori dei media e della tecnologia, attraverso una transazione in due fasi che include l’acquisizione di National Amusements, che detiene la quota di controllo in Paramount, e successivamente una fusione tra Skydance e Paramount Global. La transazione – che avrà un valore complessivo di 8 miliardi di dollari – combina le risorse finanziarie del Gruppo di Investitori di Skydance, tra i quali la RedBird di Gerry Cardinale (proprietario del Milan), la profonda esperienza operativa e l’esperienza nelle tecnologie all’avanguardia con l’iconico patrimonio intellettuale di Paramount, la vasta libreria di film e programmi televisivi, le capacità collaudate di creazione di successi e le piattaforme lineari e di streaming che raggiungono milioni di spettatori.

«New Paramount sarà una destinazione d’elezione per i narratori, dedicata a contenuti di alta qualità e sarà posizionata per migliorare la redditività, promuovere stabilità e indipendenza per i creatori, e consentire maggiori investimenti in aree di crescita. La transazione stabilizzerà e rafforzerà Paramount come un’impresa mediatica di classe mondiale, con un focus sui progressi tecnologici, attraverso molteplici piattaforme di intrattenimento, tra cui animazione, giochi, cinema, sport, notizie e televisione», si legge in una nota.

Il team di gestione di New Paramount, guidato da David Ellison in qualità di Presidente e Amministratore delegato e Jeff Shell in qualità di Presidente, attingerà a una vasta esperienza operativa e a una comprovata competenza nel guidare la crescita delle società creative e dei media, progettata per migliorare le prestazioni di Paramount e favorire ulteriori progressi. .

Shari Redstone, presidente di Paramount Global e presidente, presidente e CEO di National Amusements, Inc. ha spiegato: “Nel 1987, mio ​​padre, Sumner Redstone, acquisì Viacom e iniziò ad assemblare e far crescere le attività oggi conosciute come Paramount Global. La sua visione era che "il contenuto fosse sovrano" ed era sempre impegnato a fornire ottimi contenuti a tutto il pubblico di tutto il mondo. Questa visione è rimasta al centro del successo della Paramount e i nostri risultati sono il risultato diretto degli individui incredibilmente talentuosi, creativi e dedicati che lavorano presso l'azienda. Considerati i cambiamenti nel settore, vogliamo rafforzare la Paramount per il futuro, garantendo al tempo stesso che i contenuti restino sovrani. La nostra speranza è che la transazione Skydance consenta alla Paramount di continuare ad avere successo in questo ambiente in rapida evoluzione. In qualità di partner di produzione di lunga data della Paramount, Skydance conosce bene la Paramount e ha una chiara visione strategica e le risorse per portarla alla fase successiva di crescita. Crediamo nella Paramount e lo faremo sempre”. È importante sottolineare che la transazione preserva l'eredità ultracentenaria della Paramount come una delle società di produzione più iconiche di Hollywood e la statura della CBS come preziosa fonte di notizie e intrattenimento. Preserva inoltre i posti di lavoro americani, promuove l’innovazione continua e assicura un futuro prospero alla comunità creativa della Paramount, proteggendo al tempo stesso l’eredità che gli spettatori di tutto il mondo conoscono e amano. Con una storia di 15 anni di partnership su progetti di grande successo, la combinazione Skydance-Paramount unirà la proprietà intellettuale chiave e migliorerà l'esposizione di Paramount nelle aziende digitali all'avanguardia e di prossima generazione. L'eccezionale pool di talenti creativi interni dell'animazione di Skydance, guidati dal pioniere John Lasseter, amplierà le capacità di animazione di Paramount così come le opportunità di prodotti di consumo nel lungo termine.

«La ricapitalizzazione di Paramount e l’unione con Skydance sotto la guida di David Ellison rappresenteranno un momento di grande importanza per l’industria dell’intrattenimento, in un momento in cui le società storiche del settore dei media sono sempre più sfidate dalla disintermediazione tecnologica. Essendo uno dei marchi e delle piattaforme mediatiche più rappresentative di Hollywood, Paramount possiede la proprietà intellettuale necessaria per garantire la longevità di questa evoluzione, ma per affrontare la prossima fase sarà necessaria una nuova generazione di dirigenti visionari e una gestione operativa di grande esperienza. RedBird sta effettuando un investimento finanziario consistente in collaborazione con la famiglia Ellison perché riteniamo che la società proforma sotto la guida di questo team rivestirà il ruolo di apripista per il modo in cui queste aziende storiche del settore media dovranno essere gestite in futuro», le parole di Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital

Skydance si fonderà con Paramount in una transazione per tutte le azioni, valutando Skydance a 4,75 miliardi di dollari; i possessori di azioni Skydance riceveranno 317 milioni di azioni di classe B per un valore di 15 dollari per azione. Skydance Investor Group, che comprende la famiglia Ellison e RedBird Capital Partners, investirà 2,4 miliardi di dollari per acquisire National Amusements in contanti e 4,5 miliardi di dollari per il corrispettivo di fusione di azioni/contanti da pagare per azioni di Classe A quotate in borsa e azioni di Classe B, oltre a 1,5 miliardi di dollari di capitale primario da aggiungere al bilancio di Paramount. Dopo la chiusura dell’operazione, Skydance Investor Group deterrà il 100% delle azioni New Paramount Classe A e il 69% delle azioni in circolazione di Classe B, ovvero circa il 70% delle azioni pro forma in circolazione. L’importo per azione in contanti da offrire agli azionisti della Paramount rappresenta un premio del 48% rispetto al prezzo delle azioni della Classe B al 1° luglio 2024 e un premio del 28% rispetto alle azioni della Classe A alla stessa data.