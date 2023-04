Renzi sceglie Cinque Minuti di Bruno Vespa per lanciare il "nuovo" Riformista. Ecco da quando sarà in edicola

Renzi presenta il "nuovo" Riformista da Bruno Vespa

Renzi lancia il “suo” Riformista da Vespa. Il direttore editoriale del quotidiano sceglie lo spazio informativo “Cinque minuti”, in onda subito dopo il Tg1 delle 20, condotto da Bruno Vespa.

"Noi lavoreremo molto per l’uscita de 'Il Riformista' che è prevista per mercoledì 3 maggio. Mostreremo la prima copia nella trasmissione 'Cinque Minuti', di Bruno Vespa, alle 20.30 di martedì 2 maggio. E dalla settimana prossima sarà possibile fare gli abbonamenti per ricevere il giornale non solo via email ma anche via Whatsapp. Aumenterà anche la diffusione nelle edicole. Spero che vi convincano i contenuti, perché è su quello che vogliamo fare la differenza", ha dichiarato Matteo Renzi sul sito del giornale.

Ma non è tutto. Il leader di ItaliaViva ha anticipato inoltre che la nuova versione della testata sarà con la “R” in arancio, senza più l’omino con il binocolo inserito tra articolo e nome. “Vi convince? Spero di sì”, ha concluso.