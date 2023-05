Renzi, scontro totale con Travaglio. "Condannato"

Renzi contro Marco Travaglio: "Condannato"

È scontro totale tra Matteo Renzi e Marco Travaglio. “Il Riformista ha un direttore imputato, il Fatto Quotidiano ha un direttore condannato: orgogliosi di essere diversi, anche in questo”, risponde così l’ex premier al direttore del Fatto, il quale: “Oggi scrive un editoriale per dire che il direttore del Riformista, cioè il sottoscritto, è imputato. Vero: come noto sono davanti al giudice dell’udienza preliminare per Open. Il Fatto Quotidiano invece è guidato da un direttore pregiudicato che si chiama Marco Travaglio”, continua Renzi.

“In altre parole lui è stato condannato penalmente in via definitiva, cosa che io non sarò mai. Ma non è per questo che lo disistimo”, prosegue il leader di Italia Viva, che chiarisce: “Lo disistimo per il suo carico di odio che tutte le sere esprime in TV contro chi non la pensa come lui”.

Come si legge sul Riformista, nel mirino di Travaglio, c’è dunque l’editoriale di Renzi sul processo Open. Articolo, questo, dove spiegava ai lettori che “anche oggi mi presenterò in Tribunale, a Firenze, nell’ambito del ‘processo Open’ per poi aggiungere che ‘debbo ai lettori una spiegazione sul perché Il Riformista non seguirà questa udienza preliminare, né questo processo’”.