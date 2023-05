Report di domenica al posto di Che tempo che fa, ascolti a rischio. Ranucci: "Vogliono metterci in crisi"

Rai, Report al posto di Che tempo che fa. Il conduttore Ranucci: "Non facciamo da pezza"

“Report” sotto la lente d'ingrandimento del governo Meloni. Dopo l’uscita dai palinsesti Rai di “Che tempo che fa”, sono in arrivo pesanti modifiche anche al programma condotto da Sigfrido Ranucci e in onda su Rai 3. Nessuno stop, nessuna sospensione. Bensì uno spostamento. E l’addio di Fabio Fazio capita, guarda caso, proprio a fagiolo.

L’idea, in sintesi, sarebbe quella di spostare Report dal lunedì, giorno in cui va in onda ormai da sette anni, alla domenica. Ma ciò che i meno esperti potrebbero considerare come una sorta di “promozione”, in realtà rappresenta un rischio non da poco per più questioni.

Togliere a un programma la sua serata, è un colpo difficile da incassare. Infatti, la paura di perdere telespettatori è molta. Per non parlare poi “dell’arena”. La domenica, Report dovrebbe scontrarsi contro le partite di calcio i programmi ormai consolidati su cui puntano le altre reti, a volte diretti concorrenti.

Dietro le quinte di questo progetto, comunque, ci sarebbe il nuovo numero uno di viale Mazzini, Roberto Sergio, insieme a Paolo Corsini, che oggi verrà indicato alla guida degli Approfondimenti, poltrona da cui si controllano i programmi di informazione.