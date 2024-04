Italia-Albania: Rama, da Report falsità per attaccare Meloni

Edi Rama risponde al fuoco delle accuse contenute nell'ultima puntata di 'Report' e accusa il conduttore, Sigfrido Ranucci, di "perseverare nell'errore" di dare dell'Albania un'immagine "falsa" con lo scopo di colpire Giorgia Meloni. Il precedente è contenuto in uno speciale della trasmissione di RaiTre sui centri di accoglienza per i migranti in Albania in cui Engjell Agaci, segretario generale del Consiglio dei ministri e stretto collaboratore del premier avrebbe confermato, dice Ranucci, di "essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti" e di aver contribuito, in veste di diventato consulente giuridico di Rama, "alla realizzazione del protocollo".

"Mia nonna che mi ha insegnato l’italiano mi diceva spesso che errare è umano ma perseverare è diabolico. A ricordarmelo adesso è questo ulteriore passo falso di Report, il cui conduttore clamorosamente persevera con le stesse falsità già contenute nella schifosa puntata sull'Albania" scrive in un lungo post su X il premier albanese che parla di "brutale aggressione di fango" e contesta che la trasmissione non renda conto del fatto che "Agaci si è rifiutato di rispondere".

"Report ha mentito quando aggiunge che Agaci conferma di essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti. Se questo è Servizio Pubblico io sono Federico Fellini", scrive parlando di un'accusa che ricorda i tempi in cui in Albania "la figura dell'avvocato difensore venne seppellita dal regime sanguinario comunista come i lebbrosi nel Medioevo".

Il premier albanese ironizza sulla "scoperta mozzafiato" sul presunto ruolo che Agaci avrebbe avuto nella realizzazione del protocollo sui migranti tra Italia e Albania, e parla di "grossolana logica" poiché, scrive, "il Segretario generale del Consiglio dei ministri non è il mio consulente giuridico, ma ricopre la più importante carica istituzionale dell'Amministrazione Pubblica".Per Rama la puntata di Report non è altro che un modo "per attaccare Giorgia Meloni a spese dell’Albania" e chiudendo il lungo post consiglia "affettuosamente" a Ranucci "di non perseverare nell’erroraccio di quella orribile puntata, ma semplicemente di chiudere questa pagina ingloriosa".