Report, bomba sul caso Santanchè (e non solo): anticipazioni della nuova puntata su Rai3

Report, anticipazioni 26 gennaio

"Stasera torneremo a parlare della ministra Santanchè e del rinvio a giudizio per falso in bilancio sulla questione Visibilia. Vedremo anche chi ha acquistato le quote dell'azienda della ministra. Torneremo a parlare anche del ponte sullo Stretto di Messina e del piano pandemico. Infine, scopriremo la decisione della Giunta per le elezioni, in merito all'attribuzione di un collegio a Cosenza al candidato di Forza Italia, Andrea Gentile". Così Ranucci sulla pagina Facebook di Report annuncia quelli che saranno i temi della nuova puntata in programma per questa sera su Rai3 a partire dalle ore 20.30.

In particolare sul caso Santanchè Ranucci annuncia qualche dettaglio. "Alla vigilia dello scorso Natale, Daniela Santanchè ha annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società anonima svizzera, la Wip Finance. Report ha scoperto chi si nasconderebbe dietro e la sua identità getta pesanti ombre sull'intera operazione. Sullo sfondo ci sarebbe infatti la storia di una frode da 40 milioni di euro, 98 società fantasma e soldi che da anni arriverebbero dalla Svizzera in Italia per fondare aziende che poi restano inattive. Report ha ricostruito l'intera rete finanziaria che avrebbe portato alla nascita di Wip Finance e all'operazione per l'acquisizione di Visibilia, intervistando tutti i protagonisti", scrive Ranucci.

"L'altro mistero legato alle società di Daniela Santanchè è la società di Dubai, Negma, che avrebbe distrutto il valore azionario di Visibilia e di un'altra ventina di società italiane. A partire dall'eccellenza del made in Italy delle pentole, finita due anni fa nelle mani della finanziaria emiratina e di una società che sarebbe riconducibile a Daniela Santanchè";, conclude il post del giornalista.