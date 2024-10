Repubblica, Cuzzocrea torna come vice del direttore Orfeo. E il silurato Molinari rimane a bocca asciutta

Repubblica, Annalisa Cuzzocrea è tra i nuovi vicedirettori scelti da Mario Orfeo

Il nuovo direttore di Repubblica, Mario Orfeo, ha scelto Annalisa Cuzzocrea per il ruolo di vicedirettrice. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia.

"Largo Fochetti, zona demolinarizzata! - scrive il giornale di D'Agostino - Annalisa Cuzzocrea ritorna a 'Repubblica' come vicedirettrice - dopo aver controbilanciato la linea editoriale filo-israele di Molinari, 'Pongo' Orfeo piazza tra i suoi cinque vice l'editorialista de 'La Stampa' - come anticipato, a 'Sambuca' Molinari non resta nulla: non sarà nemmeno direttore editoriale del Gruppo Gedi (il posto è andato a Orfero)".