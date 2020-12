Repubblica perde anche Luca Bottura dopo Gad Lerner: addio a Molinari

Luca Bottura lascia Repubblica. La sua rubrica #bravimabasta è uscita per l’ultima volta domenica scorsa. Addio dunque al quotidiano diretto da Maurizio Molinari e passato nei mesi scorsi nella galassia Agnelli-Elkann. Dopo la fine dell'era De Benedetti se n'erano già andate altre firme autorevoli come Gad Lerner, Bernardo Valli, Alessandro Gilioli, Enrico Deaglio e Pino Corrias.

Luca Bottura lascia Repubblica. "Ragioni personali"

«Questa è la mia ultima rubrica e in generale l’ultimo mio contributo a Repubblica», ha scritto Bottura, ringraziando tutti: «Ringrazio Mario Calabresi che commise l’imprudenza di ingaggiarmi, Carlo Verdelli per la stima che mi ha dimostrato, l’attuale direzione per la libertà che mi ha gentilmente concesso».

«Grazie anche a tutti i colleghi che fanno ogni giorno un giornale bello e ricco, fondamentale non solo per l’informazione ma per ciò che ha rappresentato e ancora rappresenta nel tessuto democratico del Paese", ha spiegato.

"Saluto i miei 5 lettori citando Pavese: “Non fate troppi pettegolezzi”. È una scelta personale. Bravo non saprei. Certamente basta. Buonvento, cara e vecchia Rep", le parole di Luca Bottura.