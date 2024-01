Repubblica, persi quasi 34 mila lettori in due mesi. Pesante tonfo de La Verità

Prosegue il crollo di Repubblica, in rosso la "galassia Angelucci" tra Libero e il Giornale. Brutte notizie anche per Belpietro

Novembre in calo per i principali quotidiani nazionali. Secondo i dati Ads sulla vendita totale di copie cartacee e digitali, in media il Corriere della Sera ha venduto giornalmente 241.991 copie, in calo dell’1,42% rispetto alle 245.489 del mese precedente.

Prosegue poi il crollo di Repubblica, la quale a ottobre aveva perso oltre il 18%. Secondo gli ultimi dati, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ha registrato 116.752 copie vendute contro le precedenti 122.588 (-4,76%). Facendo i conti, in due mesi Repubblica ha perso ben 33.949 lettori. In calo anche l’altro colosso di casa Gedi, La Stampa, che ha perso l’1,48% passando da 82.294 a 81.077 copie vendute.

In crescita, seppur di poco, il Sole 24 Ore che a novembre ha portato a casa 125.774 copie, in aumento dello 0,21% rispetto alle 125.506 vendite del mese scorso. Novembre in rosso anche per il Messaggero, in calo dell’1,14% a 64.094 copie vendute contro le precedenti 64.834.

Brutte notizie, poi, per il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio che è calato del 2,18% passando da 51.901 a 50.771 copie vendute a novembre. Stessa sorte anche per La Verità di Maurizio Bielpietro che ha registrato il tonfo più pesante (-6,76%) a 28.040 copie vendute contro le 30.074 di ottobre.

Passando alla “galassia Angelucci”, il Giornale ha perso il 4,91% vendendo in media 28.406 copie contro le 29.874 di ottobre. Anche Libero, da parte sua, ha ridotto le vendite del 4,23% (da 21.135 copie vendute a 20.242).

Infine, buone notizie per il “polo” del Quotidiano Nazionale. Nel dettaglio, per le testate dirette da Agnese Pini, il Giorno ha guadagnato il 5,59% registrando 17.914 copie vendute contro le precedenti 16.966. In positivo anche Il Resto del Carlino (+0,77%) a 57.273 copie contro le 56.835 di ottobre. Chiude, in leggero calo, La Nazione (-0,81%) con 37.078 contro le precedenti 37.381 copie vendute del mese scorso.