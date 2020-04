Repubblica: via Carlo Verdelli. Lui ad Affaritaliani.it: "Non so il motivo"

"Non rilascio dichiarazioni, grazie". Risponde così alla telefonata di Affaritaliani.it l'ormai ex direttore di Repubblica Carlo Verdelli. Alla domanda se confermasse l'addio al quotidiano del gruppo Gedi, Verdelli risponde con un laconico: "Ci sono le agenzie...". Il motivo della risoluzione del contratto da parte dell'editore? "Non saprei". Quindi non sa il perché di questa decisione? "No, arrivederci".