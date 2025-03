Rete 4, Zona Bianca fa il colpaccio: in studio (per la prima volta) l'uomo di Donald Trump in Italia

La trasmissione torna ad analizzare lo scenario internazionale focalizzandosi sul conflitto fra Russia e Ucraina. Donald Trump, Presidente in carica degli Stati Uniti, ha promesso all’Europa dazi che potrebbero mettere in ginocchio anche le piccole e medie imprese italiane, mentre Ursula von der Leyen ha ottenuto un primo sì per il piano di riarmo europeo dal Consiglio straordinario. A seguire, un’intervista a Paolo Zampolli, imprenditore italoamericano scelto da Trump come suo inviato speciale in Italia.