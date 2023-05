Rissa in diretta a l'Aria che tira, Santoro minaccia Myrta Merlino. Poi il telefono in faccia. VIDEO

Duro scontro tra Myrta Merlino e Michele Santoro: "Pronto a querelare"

Scoppia la rissa tra Myrta Merlino e Michele Santoro. A L’Aria che tira, in onda su La7, la conduttrice ha presentato un servizio in cui viene raccontata la “Staffetta per la pace”, manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina e lanciata proprio da Santoro.

Quel che ha fatto infuriare il giornalista salernitano è che, insieme al servizio sulla sua “staffetta”, sia stato mandato in onda anche il raduno a Roma dei “filo putiniani” in vista delle celebrazioni della Giornata della Vittoria di domani, martedì 9 maggio. Così, in seguito a questo accostamento nella stessa clip, Santoro ha deciso di alzare la cornetta e di chiamare in studio Myrta Merlino.

Il giornalista e conduttore non si trattiene e con un tono duro e seccato tuona: “Reputo scorretto dal punto di vista giornalistico quanto visto. Mettere insieme due cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. E a questo punto, dopo aver visto questo servizio mi dovrò tutelare in tutte le sedi opportune".

Dopo aver incassato la minaccia, la conduttrice si è alzata dalla sua postazione e ha provato a calmare il collega: "Michele mi fai spiegare come stanno le cose?". Ma non c’è niente da fare. Infatti, Santoro “saluta” e sbatte il telefono in faccia alla conduttrice di La7. Naturalmente, dopo l’intervento del giornalista, nello studio si è creato un velo di stupore che ha gelato tutti gli ospiti.