Rizzoli International Publications, Peccatori nominato Ceo e presidente

Stefano Peccatori nominato nuovo Ceo e presidente di Rizzoli International Publications

Rizzoli International Publications si rinforza con Stefano Peccatori. A partire da questo mese Peccatori assume la carica di President & CEO della casa editrice americana, tra i leader di mercato nel segmento dei libri illustrati, e di Rizzoli Bookstores. È quanto riporta una nota rilasciata da Mondadori.

Stefano Peccatori, da 30 anni in Mondadori, nell’ambito del suo nuovo incarico, che si aggiunge al ruolo di Direttore Generale di Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa a riporto dell’Amministratore Delegato di Mondadori Libri Enrico Selva Coddè, avrà la responsabilità delle strutture editoriali, commerciali, finanziarie e amministrative delle due società del gruppo Mondadori attive negli Stati Uniti con i marchi Rizzoli, Rizzoli New York, Rizzoli Electa, Universe e con il bookshop Rizzoli Bookstore.

Contestualmente Marco Ausenda, che ha guidato dal 2002 Rizzoli International Publications e Rizzoli Bookstores, ne diventa Chairman of the Board of Directors.

Al 31 dicembre 2021, conclude la nota, i ricavi consolidati delle due società hanno superato i 55 milioni di dollari, con una performance molto positiva nel difficile contesto del mercato americano.