Roberto Bolle compie 50 anni: dall'infanzia in provincia di Vercelli a primo ballerino della Scala

Roberto Bolle compie 50 anni: dal provino a La Scala a 11 anni fino a danzare davanti al Papa e la regina Elisabetta II

Roberto Bolle oggi 26 marzo compie cinquant'anni, di cui trentanove trascorsi a danzare. Nato a Casale Monferrato ma cresciuto a Trino, in provincia di Vercelli, all'età di undici anni ha fatto il suo provino alla scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala ma l'amore per la danza era nato già prima, intorno ai quattro anni. "Avevo dei riferimenti classici e moderni", ha raccontato a Domenica In.

Per quanto riguarda il provino alla Scala, ha svelato il ballerino in una intervista al Corriere della Sera, "dissi a mia madre che non mi sarei impegnato perché venire a Milano non mi interessava e non mi piaceva abbandonare la famiglia così piccolo. Poi, quando mi trovai all’interno della Scala e capii l’importanza e le possibilità che si aprivano, allora mi impegnai veramente. Fui ammesso alla scuola".

Nel 1990 viene notato da Rudol'f Nureev, tra i più celebri ballerini e coreografi a livello mondiale, ma la scuola gli vietò di accettare il ruolo di Tadzio in Morte a Venezia perché troppo giovane. Nel 1996 viene nominato primo ballerino del Teatro alla Scala dopo una rappresentazione del balletto di Romeo e Giulietta. In poco tempo diventa un fenomeno internazionale, tanto da danzare per la regina Elisabetta II a Buckingham Palace, davanti a papa Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale della Gioventù e in occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali di Torino.

Nel 2016 arriva anche la chiamata della televisione, dove porta al grande pubblico la danza classica con programmi come La mia danza libera, Danza con me e Ballo in bianco. il 29 aprile tornerà su Rai1 con la seconda edizione di Viva la Danza.

Roberto Bolle ha anche ottenuto numero riconoscimenti come la nomina di Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2021 e l'Ambrogino d'oro nel 2015. Il ballerino è sempre stato molto attento a non rivelare troppo della sua vita privata ma nel 2020 il settimanale Chi è riuscito a scoprire quello che è il suo attuale compagno, lo stilista inglese Daniel Lee. La coppia si divide tra Milano, Londa e New York, dove Bolle è Principal Dancer dell’American Ballet Theatre.

Bolle arrivato ai cinquant'anni non ha comunque nessuna voglia di smettere con la danza: "E' una scuola di vita e ha cambiato profondamente il mio carattere. - ha raccontato a Domenica In - I sacrifici sono stati tanti, se non avessi fatto il percorso della danza con questa dedizione sarei una persona diversa. Ho rinunciato a molte cose per la danza. Ho limitato anche le fughe d'amore, lo ammetto. Mi rifarò però".