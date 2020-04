Editoria, Roberto Sommella nuovo direttore di MF/Milano Finanza

Roberto Sommella è il nuovo direttore di Mf/Milano Finanza e del sito delle due testate della Class Editori in cui era approdato da ex condirettore nel settembre scorso.

Sommella ha lavorato per 12 anni alla redazione economica dell’Ansa, punto di inizio della sua carriera, per poi spostarsi al gruppo Class, diventando il vice direttore di Mf/Milano. Nel 2013 è arrivato all'Autorità Antitrust come direttore delle relazioni esterne. Oltre ad essere autore di diversi libri tra cui: "L'euro è di tutti", "Sboom", "Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa", "Gli Arrabbiati", "Disuguaglianze", "MM Metodo Marchionne", vanta collaborazioni con: il Corriere della Sera, Avvenire e Huffington Post.



Ad augurare buon lavoro al nuovo direttore di Mf/Milano Finanza, il segretario della Lega Matteo Salvini: "Auguri di buon lavoro, a Roberto Sommella e a tutta la redazione, in un momento in cui giornalisti davvero liberi sono fondamentali per proteggere e rilanciare l’Italia e i suoi tesori".