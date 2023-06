Rottamazione cartelle esattoriali, tempi stretti per aderire. Ecco quanto si risparmia

Rottamazione cartelle esattoriali, ecco quanto si risparmia

Scadenza imminente per aderire all'ultima fase del programma di cancellazione delle cartelle esattoriali. È necessario presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno per poter beneficiare del programma di cancellazione "quater" introdotto dalla precedente legge di Bilancio, inizialmente previsto entro il 30 aprile ma successivamente prorogato fino alla fine di giugno.

Nel frattempo, la Fondazione Ifel dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha reso pubbliche le regole per gli enti locali riguardanti non solo la cancellazione delle cartelle, ma anche la riduzione totale o parziale delle multe. Le città devono adottare la delibera di adesione entro il prossimo 29 luglio.

La procedura agevolata, come scrive il Messaggero, riguarda tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate accumulati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Coloro che aderiscono devono pagare soltanto l'importo del capitale, le spese relative alle procedure esecutive e i costi di notifica. Per le sanzioni relative alle infrazioni al Codice della Strada e le altre multe - diverse da quelle per violazioni fiscali o di obblighi contributivi e previdenziali - non si pagano gli interessi, comprese le maggiorazioni, né gli interessi di mora o di rateizzazione.