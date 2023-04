RTL 102.5 sarà la radio ufficiale di “Pooh - Amici x sempre”

RTL 102.5 accompagnerà l'atteso ritorno dei Pooh in concerto per l'Italia

Il programma di RTL 102.5 “W l’Italia”con Angelo Baiguini e Jody Cecchetto oggi ha ospitato i Pooh, che hanno svelato in radiovisione gli imperdibili concerti evento “POOH - amici x sempre”, che segnano il ritorno sul palco della band, a sette anni dall’ultimo live.

RTL 102.5 sarà ufficialmente la radio di questo tour estivo per cui hanno pensato a un'opportunità unica per i propri ascoltatori, ai quali ha riservato la possibilità di assistere all’atteso ritorno sul palco di una delle band più amate d’Italia. Per partecipare e provare a vincere i biglietti basta andare nella sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.

Ecco le quattro date: giovedì 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, per chiudere il tour all’Arena di Verona, con le date annunciate in queste ultime ore, per il 29 e il 30 settembre.

I Pooh porteranno sul palco i successi simbolo della loro straordinaria carriera, tra cui la nuova versione dello storico brano “amici x sempre”, in radio e digitale da domani, venerdì 14 aprile. “Nella nuova versione di “amici x sempre” ci sarà anche una parte del brano cantata da Riccardo Fogli. L’amicizia non è qualcosa che deve essere ribadita a parole, per 50 anni ognuno di noi ha riposto fiducia nelle qualità degli altri componenti, siamo stati più insieme fra di noi che con le nostre famiglie. Certe cose non le togli, rimangono in modo indelebile”, ha dichiarato Red Canzian.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti e canzoni che hanno incantato intere generazioni, i Pooh sono tra le band più importanti e amate del panorama musicale italiano. Una band che, in 60 anni di carriera - segnata da innumerevoli premi, riconoscimenti e una straordinaria capacità di innovazione - è riuscita a rivoluzionare il pop rock italiano.

Nel corso dell’intervista, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, legati da un’amicizia profonda e di lunga data, hanno espresso tutto l’entuasiasmo di riabbracciare il loro pubblico: “Siamo ritornati sul palco e abbiamo ripreso un discorso che pensavamo si fosse chiuso nel 2016. Quando la musica chiama bisogna sempre rispondere. Tutto è nato da una serie di coincidenze che si sono susseguite. Innanzitutto, quest’anno ‘Parsifal’ compie 50 anni, un disco importante per noi e la nostra carriera. Poi c’è stato il film sulla nostra storia e il Festival di Sanremo. Questo è stata la molla, ci abbiamo pensato per qualche giorno e ci siamo chiesti perché non farlo. I nostri figli ci hanno messo del loro, e ai figli non si può dire di no», racconta Roby Facchinetti.

“Ci siamo ritrovati ed è stato come se ci fossimo lasciati la sera prima, è scattato quel meccanismo che solo la musica riesce ad attivare. La musica è il mestiere più bello del mondo, rende felice te stesso e la gente”, continua Red Canzian. “È partito tutto dai nostri figli, che hanno pensato di organizzare questa bella cosa. La nostra è una grande famiglia, unita dalla musica, che si muove insieme», aggiunge Dodi Battaglia. «Saranno concerti bellissimi, gli spettacoli più lunghi della nostra storia, faremo quattro ore di musica", svela Riccardo Fogli. «I concerti comprenderanno i brani che da tempo la gente ci chiede di eseguire, canzoni che sono di grande spessore e che il pubblico vuole ascoltare», continua Dodi Battaglia. «In questi concerti vogliamo rappresentare la nostra storia più autentica e completa possibile", aggiunge Roby Facchinetti.