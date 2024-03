Rumore sospetto a L'aria che tira: un peto? Parenzo indiziato. VIDEO

Striscia la Notizia, strani rumori a La7: "Avea del cul fatto trombetta". Sospetti su Parenzo

Nell’ultima puntata del programma "L’aria che tira" su La7, al rientro dallo spazio pubblicitario, il silenzio dello studio viene squarciato da un rumore alquanto sospetto, simile ad un peto o, per citare Dante Alighieri, da qualcuno che «avea del cul fatto trombetta».

Come spiega Strisca la Notizia, “togliamo Licia Ronzulli che se ne intende di lotte intestine ma solo se riguardano Forza Italia. Allora mettiamo sotto la nostra lente Antonio Di Pietro, oltre a uno strano movimento che non depone a suo favore, il contadinotto ex politico forse nei campi coltiva lenticchie e fagioli. È sospettato. Antonio Caprarica? A renderlo possibile colpevole la mano che si porta alla bocca, quasi a coprire con un colpo di tosse un rumore non voluto. Insomma tappa un buco in alto ma sotto? Sospettato. E la giornalista Laura Tecce? Dopo il rumoraccio si guarda attorno circospetta quasi a voler dire ‘se non sarà accorto qualcuno’? Sospettata”, commentano dal tg satirico.

Ma c'è chi sospetta anche del conduttore Davide Parenzo. "Striscia la notizia" lancia il sondaggio sul sito: Chi è stato a “darsi arie” a L’aria che tira? I risultati verranno comunicati sta sera.