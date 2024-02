Roberto Mancinelli è il nuovo CEO di Saifam Publishing

Il nuovo anno si apre con importanti cambiamenti per The Saifam Group. Dopo tre anni di direzione artistica il manager viene nominato a capo della compagnia editoriale.

“Anni nei quali sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi prefissi, merito di una chiara e precisa direzione artistica che ha ulteriormente posizionato la divisione publishing tra le più dinamiche del settore, motivo che mi ha portato ad affidarne a Roberto la conduzione per i prossimi anni”. (Mauro Farina – Ceo di THE SAIFAM GROUP)

“Sedersi al posto di guida, nel totale rispetto di un eccelso passato come quello di Saifam Publishing e con l’entusiasmo dell’imminente futuro è francamente quanto di più elettrizzante potesse arrivare nel mio, ormai lungo, percorso lavorativo. Ho avuto la fortuna, negli ultimi anni, di aver disegnato insieme a Mauro alcuni degli scenari professionali poi concretizzatisi con successo. Altri si stanno sviluppando secondo previsione. Conosco bene, inoltre, sia il team che collaborerà con me sia il roster di autori/compositori. Tutto questo, nel tempo, si è trasformato in una sorta di famiglia professionale. Considero quest’ultima cosa un ingrediente primario affinché, con ognuno entusiasticamente nel proprio ruolo, si possa raggiungere il successo di tutti i goals pianificati.Il mio grazie dunque, a Mauro Farina e Simone, a tutto il team, a Cristina Zoccatelli e tutta la Musica che verrà.” (Roberto Mancinelli – CEO di SAIFAM PUBLISHING)

FABIO SGARAVATO nuovo DIRETTORE ARTISTICO di THE SAIFAM GROUP - Professionista preparato ed affidabile lascia la mansione di HEAD of A&R & DIGITAL TEAM per diventare nuovo DIRETTORE ARTISTICO di THE SAIFAM GROUP.“Sono passati oltre vent’anni da quando Fabio, giovanissimo musicista, è entrato nel team di Saifam. La acquisita conoscenza del mercato, la consapevolezza di una maturità artistica unita ad una passione per il mondo indie sono i motivi che ci hanno spinto a promuovere Fabio a questo ruolo di grande responsabilità”.(Simone e Mauro Farina – CEO di THE SAIFAM GROUP)“Il focus principale del nostro lavoro è quello di non dimenticare mai ciò che ci permette di farlo: la musica, quella di qualità, che ci fa divertire, sognare ed emozionare. Questo nuovo ruolo mi rende felice ed onorato e ringrazio Mauro e Simone Farina per avermi dato la possibilità di ricoprirlo, facendo sempre del mio meglio. Ringrazio molto anche i ragazzi e gli A&R del Digital Team, in particolare Leonardo Righetti che è cresciuto molto professionalmente in questi ultimi anni e che porterà sicuramente il team a nuovi traguardi. (Fabio Sgaravato – DIRETTORE ARTISTICO di THE SAIFAM GROUP)

LEONARDO RIGHETTI nuovo HEAD of A&R & DIGITAL TEAM - Da sempre braccio destro di Fabio Sgaravato nel team A&R di Saifam, gli subentra come nuovo responsabile del gruppo di A&R e del DIGITAL TEAM.“Leo ha avuto modo di crescere a fianco di Fabio ed ora è pronto al “salto”.Guiderà il team A&R e Digitale che oltre ad essere già composto da Maicol Barra e Giacomo Fabris si arricchirà di due nuovi Junior A&R formando una squadra pronta alle nuove sfide che il mercato digitale ci presenterà”.(Simone e Mauro Farina – CEO di THE SAIFAM GROUP)“Sono molto contento per questa opportunità e di poter continuare la collaborazione con professionisti del calibro di Roberto e Fabio. Sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l’ora di affrontarla insieme a tutto l’A&R & Digital Team.” (Leonardo Righetti – HEAD of A&R e DIGITAL TEAM)