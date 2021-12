Saldi gennaio 2022, come creare un e-commerce efficace

Saldi gennaio 2022, un e-commerce efficace per aumentare le vendite online: i consigli di Italiaonline

Il momento migliore per aumentare le vendite è durante eventi di shopping molto attesi come il Black Friday, il Natale o ancora meglio i saldi di stagione. Con l’arrivo dei saldi di gennaio 2022 tutte le attività che hanno un ecommerce non devono farsi trovare impreparate. I siti di vendita online devono essere sempre aggiornati, offrire un catalogo che sia facilmente navigabile ed esaustivo, un percorso dalla scelta al carrello efficace e offrire diversi metodi di pagamento. Per questo motivo, lo sviluppo di siti e-commerce deve essere affidato a professionisti esperti, che possano consigliare l’azienda e fare in modo che gli investimenti per la realizzazione dell’ecommerce diano i loro frutti. Tra i migliori servizi disponibili online per lo sviluppo di un e-commerce c’è Italiaonline, che affianca ai brand un team di esperti pronti a realizzare il sito perfetto per ogni esigenza dell’azienda.

Saldi gennaio 2022, i vantaggi di avere un e-commerce aggiornato

Ogni azienda che vende prodotti o servizi può trarre grandi vantaggi dall’avere un sito di vendita online. Questo perché ad oggi le abitudini dei consumatori sono cambiate: il trend di vendite online è in costante aumento, con i potenziali clienti che beneficiano della semplicità e comodità di acquistare ciò di cui hanno bisogno in pochi clic, in qualsiasi giorno e orario.

Le aziende che scelgono di offrire un e-commerce possono quindi aumentare i profitti e consolidare la propria presenza online, facendosi trovare più facilmente dai potenziali clienti. Il vantaggio di avere un e-commerce diventa ancora maggiore quando ci sono eventi di shopping come i saldi di gennaio 2022, per cui però le aziende devono farsi trovare preparare: il catalogo deve essere aggiornato e il sito ottimizzato per gli utenti: un e-commerce ben progettato in cui la user experience è ottima ispira fiducia nel consumatore digitale e permette di aumentare le conversioni.

E-commerce: le caratteristiche per prepararsi ai saldi

In attesa dell’arrivo dei saldi, le aziende possono prepararsi allestendo il proprio e-commerce come se fosse un negozio fisico. Oltre a lanciare delle grafiche personalizzate a tema saldi 2022, possono essere lanciate promozioni e offerte speciali, come ad esempio sconti e coupon per i clienti fidelizzati, che potranno accedere alle vendite in anticipo rispetto ai clienti non registrati. Questo significa offrire ai propri potenziali clienti tutti gli strumenti per preferire il proprio sito di vendite online a quelli della concorrenza, grazie a un e-commerce ottimizzato e ben progettato.

Le moderne vetrine digitali devono avere un catalogo che sia di facile consultazione, con schede prodotto corredate da descrizioni testuali, foto e video che siano ottimizzate SEO. Inoltre, il sito e-commerce deve essere responsive, affinché i potenziali clienti siano invogliati a navigarlo e fare acquisti sia da desktop che da mobile. Infine, la realizzazione di un ecommerce deve tenere in considerazione anche la possibilità di fare monitoraggio delle performance, tracciando i funnel di vendita, vedendo il numero di abbandono dei carrelli come quello di conversioni, così da aiutare a tracciare la strategia di marketing migliore da attuare e farsi trovare preparati per l’arrivo dei saldi di stagione.

E-commerce pronto per i saldi 2022: la soluzione di Italiaonline

Lo sviluppo di siti e-commerce non può essere certo improvvisato, ma richiede l’aiuto di un team di esperti che possa realizzarlo sulle esigenze delle aziende. Ogni brand avrà bisogno di un e-commerce dal design differente, che si distingue dalla massa, per fare brand identity. Allo stesso tempo, dovrà offrire una gestione del catalogo ottimale, la possibilità di monitorare i risultati e anche di integrare campagne ads su Google Shopping, Facebook o altri marketplace terzi, come Amazon. Questa è proprio l’offerta di Italiaonline, che con la soluzione E-Commerce affianca i propri clienti partendo dalle loro esigenze e costruendo un sito di vendite online su misura del brand, che sia facile da gestire e monitorare, e permetta di raggiungere i risultati desiderati.