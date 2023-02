Sanremo 2023? Mediaset vola con l'adv e ascolti tv ok nella settimana del Festival

Mediaset, i conti tornano: i numeri della raccolta pubblicitaria e degli ascolti tv nella settimana di Sanremo 2023

Adv boom e ascolti tv ok per Mediaset nella settimana del Festival di Sanremo. "Bilancio molto positivo per la raccolta pubblicitaria e per gli ascolti Mediaset nella settimana 7-11 febbraio 2023. Ha premiato la scelta di offrire un’alternativa al mercato pubblicitario e ai telespettatori italiani anche durante la settimana di Sanremo", fanno sapere da Cologno Monzese.

I numeri? "Ricavi pubblicitari delle reti Mediaset sono incrementati del +27% rispetto allo stesso periodo del 2022. Significativa anche la crescita degli ascolti di Canale 5 nella fascia serale (21.20-1.40): + 49.9% rispetto all’analoga settimana 2022. Da segnalare in particolare il risultato di “C’è posta per te” che nella fascia serale di sabato, in concomitanza con la finale del Festival, ha triplicato la quota di ascolto rispetto a quella ottenuta da Canale 5 nella stessa serata del 2022".

"Visto anche il positivo andamento dei ricavi, Mediaset auspica di poter continuare su questa linea anche in futuro", concludono da quartier generale di Mediaset.

Leggi anche

Super Bowl, dal trionfo di Kansas al pancione di Rihanna. E lo spot su Gesù

Jurman: "Sanremo, Festival non all'altezza. Forse mi ha stupito solo Elodie"