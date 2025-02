Sanremo 2025, C'è Posta per Te di Maria De Filippi e la controprogrammazione di Canale 5: cosa va in onda (e cosa no)

Sanremo 2025, Canale 5 e la controprogrammazione al Festival di Carlo Conti

La settimana di Sanremo alle porte e la domanda dei telespettatori in cerca di un'alternativa al Festival di Rai 1 ogni anno è sempre la stessa: come sarà la contro-programmazione sul piccolo schermo? Il focus in primis va su Canale 5, la rete rivale per eccellenza del canale ammiraglia di viale Mazzini.

Andando sul particolare, con un dilemma quasi amletico: la sera della finale, che vedrà Carlo Conti proclamare il vincitore di Sanremo 2025 andrà o non andrà in onda C'è posta per te di Maria De Filippi, ossia una delle trasmissioni più forti in assoluto di Mediaset, campione degli ascolti tv da anni.

Sanremo 2025, C'è Posta per Te di Maria De Filippi e la controprogrammazione di Canale 5

La risposta è no. Il people show prodotto da Fascino sarà presente nella prima serata di Canale 5 sabato 8 febbraio, peraltro con due ospiti clamorosi: per la prima volta Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo (con una sorpresa speciale per la coppia, legata dal 2003). Il popolare conduttore, passato a settembre sul Nove (dopo tra l'altro un quinquiennio da record alla guida del Festival di Sanremo), che tra l'altro, si vocifera, potrebbe essere coinvolto a marzo nel serale di Amici (dopo una presenza, molto apprezzata dal pubblico, nel pomeridiano) dove è certa la conferma di Cristiano Malgioglio come giudice.

E poi, tornando a C'è posta per te, i fans del programma di Maria De Filippi, osserveranno un turno di riposo sabato 15 febbraio (quando Canale 5 manderà in onda il celebre e commovente film francese 'Quasi Amici'), ritrovando il programma in onda il 22/2.

Sanremo 2025, Grande Fratello in onda su Canale 5: doppio appuntamento nella settimana del Festival

Per quanto concerne la programmazione di Canale 5 la settimana di Sanremo 2025, dovrebbe (condizionale, salvo cambi last minute) essere confermata la messa in onda del Grande Fratello giovedì 13 febbraio (oltre ovviamente a lunedì 10/2 alla vigilia della prima puntata del Festival): il reality non sta vivendo un momento brillate sul fronte degli ascolti tv, ma interrompere il racconto delle storie della Casa forse sarebbe più dannoso che non proseguirla, pur in una serata complicatissima al cospetto del Festival di Sanremo.

Sanremo 2025, la controprogrammazione di Canale 5 al Festival di Carlo Conti? I film in onda

Per il resto, il menù di Canale 5 sembra prevedere la logica del pop corn e divano per chi cerca qualcosa di diverso dalla kermesse canora di Rai1: ecco dunque martedì 11 febbraio 2025 il film Benvenuti al Sud. con Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro e mercoledì 12 il sequel 'Bevenuti al Nord' (con lo stesso cast più Paolo Rossi).

Detto del giovedì con il Gf, venerdì 14, la commedia 'Tutti a Bordo' con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso e Giulia Michelini. Poi per l'appunto sabato 15, Quasi Amici al sabato sera e quindi... saluti al Festival di Sanremo con la guerra degli ascolti tv tra Rai1 e Canale 5 che ripartirà alla pari da domenica 16 febbraio.