SAnremo 2025; Edoardo Bove ospite della serata finale del Festival

Carlo Conti ha annunciato che Edoardo Bove sarà uno degli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2025 al via domani. Il direttore artistico e presentatore ha così voluto accanto a se il calciatore della Fiorentina finito al centro delle cronache sportive e non solo per il malore che lo ha colpito lo scorso dicembre al 15' della sfida tra i viole a l'Inter. Bove è finito a terra dopo aver perso i sensi per un problema cardiaco che ha lasciato giocatori, tifosi e telespettatori con il fiato sospeso. Tutti ricordiamo gli attimi di grande preoccupazione con la rianimazione praticata in campo al giovane centrocampista in chiara crisi cardiaca.

Bove venno poi trasportato all'Ospedale Careggi di Firenze dove venne stabilizzato e messo fuori pericolo con l'unica limitazione dell'addio al calcio giocato, almeno in Italia che ha norme srestrittive più severe rispetto ad altri paesi per l'idoneità agonistica.

"L'ho chiamato e gli ho proposto di venire al Festival - ha raccontato Carlo Conti - e lui ha detto subito di si".

Bove non si limiterà ad essere ospita ma presenterà anche una delle canzoni in gara, al momento non si sa quale.