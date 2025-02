Sanremo 2025, la foto dei big fa discutere: Achille Lauro vicino a Fedez (al posto di Emis Killa) e Clara con troppe dita

Sanremo 2025, tutti i dettagli che non tornano nella foto ufficiale dei big. Clara sembra avere 6 dita

Sanremo 2025 è ormai alle porte e come da tradizione i big in gara hanno posato per la foto di rito sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Nello scatto però ci sono alcune cose che non quadrano e non sono sfuggite ai fan più attenti.

Clara, ad esempio, sembra avere 6 dita nella mano sinistra ma in realtà non c'è stato alcun ritocco. Si tratta infatti di un curioso effetto ottico su cui la cantante ha scherzato nelle sue Storie su Instagram: "Raga giuro che ho 5 dita ma adorerei comunque". Anche Elodie sembra essere protagonista di un caso simile. La foto pubblicata sui social è del tutto normale ma in Rete circolano diversi fotomontaggi in cui anche lei ha 7 dita nella mano sinistra. Lo stesso Tv Sorrisi e Canzoni ha poi smentito l'uso del ritocco su X.

scusate noto solo adesso MA QUANTE DITA HA CLARA pic.twitter.com/Xu1VOUcZe7 — Drew (@thisisdr3w) February 2, 2025

Ci sono però alcune differenze nella copertina del magazine per quanto riguarda gli artisti. Alcuni di loro non erano disponibili al momento dello scatto ma sono comunque presenti nella foto. Tra gli assenti si notano Francesco Gabbani, Fedez, Massimo Ranieri, Olly e Guè Pequeno. Quest'ultimo non compare neanche nello scatto ufficiale.

Quello che si nota di più è la vicinanza tra Achille Lauro e Fedez. Il primo, in base alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sarebbe stato l'amante di Chiara Ferragni, ex moglie del rapper di Rozzano. A pochi passi si trova poi Tony Effe, altro collega con cui Fedez non ha esattamente buoni rapporti. La "strana coppia" comunque sostituisce Emis Killa, che ha deciso di rinunciare a Sanremo 2025 dopo le accuse di associazione a delinquere legate all'inchiesta sulle curve di Milan e Inter.