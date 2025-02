Sanremo 2025 scaletta prima serata, l'ordine dei cantanti

Il Festival al via con la prima serata in diretta su Rai1 dal teatro Ariston. Lunedì le prove generali con Carlo Conti che annunciato come scaletta lo stesso ordine di uscita dei cantanti nella puntata inaugurale di questo Saremo 2025. Dunque si apre con Gaia e si chiude con The Kolors.

Nel menù non solo le canzoni in gara, ma anche tanti momenti attesi: dall’apertura con l'omaggio a Ezio Bosso (sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all'Ariston nel 2016, rivisitato dall'orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli). Super ospite atteso è Jovanotti con le sue cento batterie. E poi gli amici di Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici. Senza dimenticare il messaggio di pace di Noa e Mira Wad che cantano insieme Imagine.

Sanremo 2025 scaletta prima serata: Gaia apre, The Kolors chiudono. Da Gabbani a Elodie, l'ordine dei cantanti

Gaia - Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani- Viva la vita

Rkomi - Il ritmo delle cose

Noemi - Se t'innamori muori

Irama - Lentamente

Coma_Cose - Cuoricini

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Marcella Bella - Pelle diamante

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Giorgia - La cura per me

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Rose Villain - Fuorilegge

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Olly - Balorda nostalgia

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Tony Effe - Damme 'na mano

Serena Brancale - Anema e core

Brunori Sas - L'albero delle noci

Modà - Non ti dimentico

Clara - Febbre

Fedez - Battito

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Bresh - La tana del granchio

Sarah Toscano - Amarcord

Joan Thiele - Eco

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Francesca Michielin - Fango in paradiso

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

