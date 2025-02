Ascolti tv, Sanremo 2025 di Carlo Conti tra la controprogrammazione difensiva di Canale 5 e il calcio con Milan e Juventus

Sanremo 2025 di Carlo Conti si prepara a stravincere la sfida degli ascolti tv, resta solo da capire con quali proporzione - ossia le percentuali di share e i milioni di spettatori collegati alle varie serate. "Amadeus ha fatto un lavoro incredibile. Voglio concentrarmi sulla qualità non sui numeri", ha precisato il conduttore della kermesse canora in onda su Rai1 alla vigilia.

E le altre reti che fanno? Questa è la settimana dell'anno in cui urge limitare i danni per la concorrenza. Canale 5 ha varato il suo piano (qui la controprogrammazione della rete ammiraglia di Mediaset da martedì a sabato, serata per serata).

Pericoli per Carlo Conti arriveranno dal calcio: Milan (due volte), Juventus e Roma (ma anche Bologna e Torino, ecco quando, come e dove vederle) scenderanno in campo in questi giorni contro il Festival di Rai1.

Sanremo 2025, La7? Floris sì, Formigli special e... La rete di Urbano Cairo controprogramma (a metà)

E La7 cosa fa? Il canale di Urbano Cairo parte in quinta senza arretrare di un metro con Giovanni Floris e il suo DiMartedì che è solito vincere la sfida degli ascolti tv tra i talk show (Pier Luigi Bersani e Carlo Rovelli tra gli ospiti). Avanti mercoledì 12 febbraio con Aldo Cazzullo e 'Una giornata particolare'.

Giovedì 13? Piazzapulita di Corrado Formigli va in onda anche in concomitanza con il Festival di Sanremo, ma con uno speciale chiamato “Signor X“ su Elon Musk.

Poi nelle ultime due serate del Festival, quelle calde (quella delle cover e, soprattutto, la finale), La7 punta a un palinsesto difensivo: venerdì 14 febbraio Propaganda Live di Diego Bianchi si concede un turno di riposo e viene 'sostituita' dalla commedia sentimentale Lettere a Giulietta.

Stesso discorso per 'In altre parole di Gramellini' che sabato 15 non sarà trasmesso: chi sceglierà il canale numero 7 del telecomado quella sera troverà un classico dei film (due premi Oscar, Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy e Sidney Poitier.