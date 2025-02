Sanremo 2025 e ascolti tv, Milan-Juventus incubo per Carlo Conti (e non sono l'unica minaccia)

Sanremo 2025 e ascolti tv, pericolo Champions ed Europa League per Carlo Conti

Sanremo 2025 alle porte. Con esso è sta per accendere anche la sfida degli ascolti tv che ogni anno scalda e agiunge peperoncino al Festival, assieme ai paragoni dei trend Auditel con le precedenti edizioni della kermesse canora di Rai 1. E il testimone lasciato dalle edizioni record - con il picco dell'ultima - di Amadeus è già di per sé molto impegnativo (leggi a questo proposito l'anaisi by Dentsu 'Sanremo? Super Bowl italiano: non solo Angelina Mango, trionfano anche i brand').

Più della controprogrammazione dei rivali (C'è posta per te di Maria De Filippi sì o no? Il Grande Fratello? Qui le scelte di palinsesto di Canale 5 per questa settimana), è il calcio la mina vagante che potrebbe togliere qualcosa nei primi giorni di Sanremo. Facciamo un passo indietro: la Coppa Italia (in onda su Canale 5) della scorsa settimana aveva suggerito di mandare in onda Saremo dall'11 al 15 febbraio.

Sanremo 2025 e ascolti tv, Juventus-Psv e Feyernoord-Milan contro Carlo Conti

Solo che, per sfortuna di Carlo Conti - mentre l'Inter si è presa il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions e tornerà in campo a inizio marzo - Milan, Juventus e Atalanta sono impegnate nei playoff della massima competizione europea per club. In particolare i rossoneri (che vantano tra i 5 e i 6 milioni di tifosi in Italia...) erano a un passo dalla qualificazione tra le prime otto, ma hanno vanificato tutto nella notte di Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro.

Ecco dunque Juventus-Psv in programma martedì 11 febbraio alle 21, in concomitanza con la prima serata di Sanremo (dove vedere il match dei bianconeri? Sky in pay tv, SkyGo e Now in streaming). A proposito, ma quanto farà la prima serata del Festival di Sanremo 2025? Qui c'è una proiezione/previsione interessante..

Non va meglio a Carlo Conti mercoledì 12 febbraio, perché appena salirà sul palco dell'Ariston si troverà la concorrenza del Diavolo: Feyernoord-Milan si gioca dalle 21 (in questo caso la partita di Champions si potrà vedere su Prime Video che ha l'esclusiva del match).

Nessun problema per l’Atalanta sul campo del Club Brugge in Belgio, ma con fischio d’inizio alle 18.45: quando l'arbitro avrà dato il triplice fischio finale della partita d'andata Sanremo non sarà ancora iniziato.

Sanremo 2025 e ascolti tv, Porto-Roma e Milan-Verona sfidano Carlo Conti e Rai1

Finita qui? Macché. C'è il rischio che il pubblico di Roma e dintorni (oltrechè gli appassionati di calcio in generale) sia distratto dalle evoluzioni canore del Festival nella serata di giovedì 13 febbraio: alle 21 calcio d'inizio di una sfida d'Europa League molto affascinante, con i giallorossi sul campo del Porto nel match d'andata dei playoff di Europa League.

Detto di Bologna-Torino, anticipo della 25° giornata di Serie A n programma venerdì 14 febbraio (ma lì il problema di Sanremo potrebbe più che altro essere rappresentato dalle coppie in uscita per festeggiare San Valentino...), il Milan torna a mettere i bastoni tra le ruote a Sanremo 2025 nella serata della finale: match di campionato a San Siro contro il Verona (su Sy e Dazn) alle 20,45.