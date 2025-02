Sanremo 2025: televoto truccato per far vincere Rocco Hunt? Lo zampino del 'Pengwin', influencer da 1mln di followers

Sanremo 2025 nel mirino delle scommesse: la strategia di Il Pengwin per manipolare il televoto

Sanremo 2025 rischia di passare alla storia non solo per la musica, ma anche per uno scandalo che potrebbe minare irrimediabilmente la credibilità del Festival. Al centro della vicenda c'è Il Pengwin, uno dei tipster più seguiti in Italia con oltre 800mila iscritti su Telegram e da 1mln su Instagram, che avrebbe messo in atto una strategia per influenzare la classifica del Festival attraverso un gioco incrociato di scommesse e televoto, puntando su Rocco Hunt. L’obiettivo? Farlo salire nelle preferenze del pubblico e incassare così una vincita sicura.

La questione è stata portata alla ribalta da Fanpage.it che mette nel mirino Il Pengwin. Noto al grande pubblico per i suoi pronostici calcistici, il tipster stavolta ha deciso di spostare l'attenzione su un terreno decisamente diverso: la musica. Come? Mobilitando la sua vasta community per piazzare scommesse su Rocco Hunt, con le seguenti quote: vittoria finale (quota 25), top 5 (quota 5) e top 10 (quota 1.75). Non solo scommesse, però: Il Pengwin avrebbe anche sollecitato i follower del suo canale Telegram a votare in massa per il rapper salernitano, con l'intenzione di alterare i risultati del televoto.

E la prova della sua influenza della potenza è arrivata immediatamente. Quando Il pengwin ha chiesto ai suoi iscritti di commentare un post Instagram di Rocco Hunt subito i commenti sono passati da 274 a oltre 30mila in poche ore, senza che Hunt avesse chiesto alcun supporto. Insomma non un'influenza di poco conto. L’operazione pone però una domanda cruciale: nel calcio, la manipolazione delle partite è reato, ma cosa accade quando si tratta di un concorso musicale? A complicare le cose, è il nuovo regolamento di Sanremo, che rispetto agli anni passati ha modificato il peso del televoto, attribuendo maggiore importanza al voto del pubblico rispetto alla giuria, come spiega lo statistico Davide Maistrello a Fanpage. In pratica, un'operazione come quella di Il Pengwin potrebbe avere un impatto decisivo sulla classifica finale.

A ciò si aggiunge l’ulteriore mossa strategica di Il Pengwin, che ha cercato di coinvolgere quanto più la sua community promettendo premi come la condivisione di pronostici esclusivi su eventi sportivi. In un messaggio, ha invitato i suoi follower a commentare il post di Hunt, promettendo ricompense ai più attivi, come la possibilità di ricevere un "consiglio fisso" per le scommesse sull’Europa League. Insomma se l'intenzione di Il Pengwin fosse davvero quella di alterare i risultati attraverso una strategia mirata, si tratterebbe di un’operazione che va ben oltre le tradizionali scommesse sportive. Ma come risponderà il Festival e la Rai a tutto questo? Per il momento tutto tace.