Sanremo, Allevi commuove e Travolta in imbarazzo. Geolier primo in classifica

Sanremo, Geolier ribalta la classifica. Bertè scivola al quarto posto

Nella seconda serata del Festival di Sanremo si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, presentati dai loro colleghi che canteranno nella terza serata. Cambia la classifica parziale, ecco la nuova top five, stilata con i voti del Televoto e della Giuria delle Radio, vede al primo posto Geolier con il brano I p’ me, tu p’ te. Seconda posizione per Irama con Tu no, terzo il brano Sinceramente di Annalisa. Quarta Loredana Bertè con Pazza e infine quinta posizione per Mahmood con Tuta Gold. La seconda puntata ha avuto però un protagonista assoluto, non tra i cantanti in gara ma tra i super ospiti e non è stato il deludente John Travolta, ma il compositore e pianista Giovanni Allevi. Un caldo, lungo applauso lo ha all’Ariston, al suo ingresso in scena dopo due anni di assenza e di battaglia contro la malattia. "All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato", ha raccontato commosso il musicista.

"Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima – ha continuato -. Ho perso molto: il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni. Come quello di rendersi conto di essere felice anche suonando davanti a 15 persone, come succedeva all’inizio". Prima di salutare, il suo dono al pubblico, che gli ha tributato una lunga standing ovation: "Non potendo più contare sul mio corpo suonerò con tutta l’anima". Il brano scelto è Tomorrow "perché domani ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello".

Poi è toccato ad un imbarazzato John Travolta. L’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease ha preso in giro Amadeus, facendo finta di sapere che sarà il suo ultimo Sanremo e accennato i passi dei sui celeberrimi film. "Complimenti, sei in gran forma per essere al tuo quinto Sanremo". Il conduttore ha risposto: "Quindi lo sai anche tu?». "Certo, in America non si parla d’altro", ha scherzato Travolta. Poi, la gag con Fiorello, ieri sera meno ispirato del solito: i tre si sono esibiti sulla note del Ballo del qua qua. Dopo la celebrazione del trentennale di E poi e il racconto dei più difficili “no” che ha detto in passato, la cantante co-conduttrice della seconda serata, Giorgia, ha proposto un medley dei suoi successi da Come saprei, canzone vincitrice di Sanremo nel 1995.