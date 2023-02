Sanremo, è boom di ricavi nel 2023: 60 mln tra raccolta pubblicitaria e...

Sanremo 2023, una macchina da oltre 60 milioni di euro: boom della raccolta pubblicitaria

Riconosciuto come il principale evento televisivo italiano, il Festival di Sanremo genererà nel 2023 ricavi complessivi pari a oltre 60 milioni di euro. Infatti, al di là dei risvolti sulla cultura popolare, il Festival si è trasformato in una vera e propria macchina organizzativa in grado di coinvolgere sinergicamente amministrazioni pubbliche e operatori privati generando valore economico e sociale.

Nel dettaglio, di questi 60 milioni di euro di ricavi, 46 milioni derivano dalla sola raccolta pubblicitaria. Un risultato oltre le aspettative, in crescita del 9% sulla raccolta dell’edizione precedente che si fermò a “soli” 42 milioni di euro. A spingere la raccolta è indubbiamente il crescente consenso che la manifestazione continua a raccogliere, come dimostrano i dati di share medio che superano i 10 milioni di telespettatori per tutte e 5 le serate. Poi, i 18,4 milioni di euro restanti, invece, sono legati all’impatto delle attività del Festival sul territorio.

L’evento, infatti, porta nella cittadina ligure e nelle aree limitrofe circa 41mila persone ogni anno tra ospiti, organizzatori, staff e turisti. Ma vediamo di quanto si tratta in termini pratici. L’impatto di queste presenze ricade principalmente su alloggi (8,8 milioni di euro), ristorazione (2 milioni di euro), shopping (2 milioni di euro incluse spese al Casinò e ticketing dell’evento) e trasporti (0,6 milioni di euro).

Ma non è tutto. Oltre a queste somme, di particolare rilevanza è la cifra erogata dalla Rai al comune organizzatore che si attesta sui 5 milioni di euro. Proprio la televisione pubblica, infatti, è uno dei maggiori beneficiari del Festival.