Sanremo, Fedez direttore musicale: rivelazione a Fiorello. Ma è un imitatore

Fedez a Fiorello: "Sarò direttore musicale a Sanremo". Ma è un imitatore: ecco come è andata

Dolcetto o scherzetto? A essere vittima del giochino di Fiorello, questa volta, il rapper e cantante milanese Fedez, che nella puntata di "Aspettando Viva Rai2!" sembrerebbe confessare al comico di essere stato contattato da viale Mazzini per tornare al Festival di Sanremo. Questa volta nelle vesti di direttore musicale.

“Penso proprio che accetterò”, sembra rivelare Fedez ad “Aspettando Viva Rai2!”. Una notizia, questa, che ha fatto subito particolarmente scalpore dato che, solo l’anno scorso, il cantante diede parecchie grane al governo di Centrodestra appena insediato e già al lavoro.

La realtà, però, si è dopo poche ore rivelata ben diversa. Non è Fedez al telefono ma un'altra persona e il rapper, reduce dalla serata live di X Factor su Sky, al risveglio si ritrova al centro del caso: "Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?", scrive il marito di Chiara Ferragni sui social.

Al risveglio, Fedez - quello vero - si ritrova al centro di un 'caso' tra messaggi e news sparate sui siti di informazione. "Mi sveglio e sono su tutti i giornali, ma che roba è?", chiede il rapper, che cerca conferme e informazioni parlando con Chiara Ferragni e con l'assistente: "Era una persona che parla come me normalmente, non per imitarmi". Segue l'analisi dell'audio incriminato, con giudizi contrastanti: la differenza tra il vero e il finto Fedez, dice Chiara Ferragni, è evidente. "Comunque - dice il rapper - non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025. Non credo succederà. Se dovesse succedere, farebbe molto ridere".

Fedez prossimo direttore musicale a Sanremo? Il messaggio di Fiorello

Mentre Fedez cerca di dare e darsi una spiegazione, riceve i messaggi di Fiorello. "Ciao Federico, ti fischiano un po' le orecchie stamattina? Abbiamo fatto una burla, ma tu forse stai dormendo perché hai fatto i live", dice lo showman. Segue un video 'esplicativo'. "Cos'è successo stamattina? Tutti parlano di Fedez... Era uno scherzo, abbiamo fatto una burla... Per farvi capire che niente è come sembra e bisogna verificare... Comunque... pensandoci bene, Fedez come direttore musicale l'anno prossimo non mi sembra una cattiva idea... Ho sentito Amadeus e gli ho chiesto se gli piacerebbe Fedez come prossimo direttore musicale dopo di lui... mi ha detto 'minchia!'... Vertici Rai, pensateci... E' una bella idea...".

Ma a far calare il sipario ci ha pensato l'ad della Rai Roberto Sergio interpellato dall'Adnkronos. Sanremo 2025? "Non ne abbiamo mai parlato". "Adesso - dice Sergio - pensiamo all’edizione 2024. Amadeus è al lavoro e ha tutto l’appoggio della Rai. Dell'edizione 2025 non ne abbiamo mai parlato".

"Quanto al 'non scoop' di questa mattina - aggiunge - posso dire che Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai. Non si è mai parlato di Sanremo". Infine, sulla presenza di Fedez alla trasmissione di Fazio sul Nove domenica 29 ottobre, "trovo la cosa assolutamente normale", dice l'ad Rai. "Fazio era stato ospite di Fedez al Muschio selvaggio, e Fedez ha ricambiato la cortesia. Non ci trovo nulla di anomalo", conclude.