Sanremo, il muro tra l'ad Sergio e il dg Rossi dietro la telenovela trattori

Rai-Sanremo, la questione dei trattori è diventata troppo politica. Il governo teme l'effetto boomerang

Ormai è diventata una vera e propria telenovela quella della presenza o meno degli agricoltori che protestano sul palco dell'Ariston a Sanremo. Amadeus ha aperto ai trattori: "Vi accolgo volentieri", ma dietro a questo tira e molla ci sarebbe una vera e propria lotta di potere tra l'ad della Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi. Ecco il classico granello di sabbia nell’ingranaggio - si legge su La Stampa - che rischia di inceppare il meccanismo perfetto di Sanremo baciato dagli ascolti record. Perché il problema è anche un altro, e non di poco conto. L’ad della Rai Sergio, che ieri ha fatto visita alle maestranze dell’Azienda, sta prendendo le sue decisioni in totale autonomia rispetto al dg Rossi. La partita è tutta da giocare ma per ora tra i due è catenaccio comunicativo. Nonostante si cerchi di salvare la forma, Sergio e Rossi non si parlano proprio. Prova ne è il comunicato congiunto di ieri sul successo della serata.

E così - prosegue La Stampa - rischia di essere fino a scadenza del mandato (luglio di quest’anno) a meno che il governo non decida di accelerare con le nomine e risolvere così i problemi che ha in casa e che procurano guai anche sulla gestione di una faccenda certamente non complicata ma significativa di certi equilibri che non esistono più. L’effetto Ariston, che sembrava sulla carta a favore del governo, potrebbe rivelarsi un boomerang inaspettato e la protesta essere nefasta. Tant’è che, in netto ritardo, si è compresa la buccia di banana così che si dice ci sia stata una riunione promossa in tutta fretta dalla premier e dal ministro dell’Agricoltura nonché suo cognato, Francesco Lollobrigida. Si va verso la lettura di un comunicato, senza nessun rappresentante degli agricoltori sul palco. "Abbaimo ricevuto 122 mail di persone che si accreditano a parlare all'Ariston", ha comunicato il capo ufficio stampa della Rai. Intanto però 15 trattori sono arrivati a Sanremo, e le forze dell'ordine attendono l'ordine per scortarli fino all'Ariston.