Sanremo 2025, quinta serata (la finale): artisti in gara, scaletta, co-conduttori e ospiti

Sanremo scaletta finale 2025: Alessandro Cattelan co-conduttore. Ospiti Vanessa Scalera, Edoardo Bove e Antonello Venditti

Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2025. La quinta e ultima serata in programma il 15 febbraio inizierà alle 20.40 e potrete seguirla su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Potrete votare per il vostro artista preferito inviando il codice a lui/lei associato via SMS al numero 475.475.1 o chiamando l'894.001 da telefono fisso. I codici degli artisti verranno trasmessi in sovraimpressione nel corso della serata.

Sanremo scaletta finale 2025: i cantanti in gara

Per la finale si esibiranno tutti e 29 i big in gara e voteranno la Giuria della Sala Stampa, tv e Web, quella delle Radio e il pubblico con il televoto con un peso praticamente identico (rispettivamente 33%, 33% e 34%). Di seguito la lista completa degli artisti in gara e relativi brani (l'ordine di entrata viene annunciato a poche ore dalla diretta):

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Bresh - La tana del granchio

Brunori Sas - L'albero delle noci

Clara - Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Fedez - Battito

Francesca Michielin - Fango in paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Giorgia - La cura per me

Irama - Lentamente

Joan Thiele - Eco

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Marcella Bella - Pelle diamante

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Modà - Non ti dimentico

Noemi - Se t'innamori muori

Olly - Balorda nostalgia

Rkomi - Il ritmo delle cose

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Rose Villain - Fuorilegge

Sarah Toscano - Amarcord

Serena Brancale - Anema e core

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Tony Effe - Damme 'na mano

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Alla fine delle esibizioni verrano comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. A questo punto ci sarà una seconda votazione da parte di tutte e tre le giurie che riguarda solo gli artisti nelle prime cinque posizioni da cui uscirà il vincitore finale di Sanremo 2025.

Sanremo scaletta quinta serata: i co-conduttori e ospiti

Sul palco insieme a Carlo Conti per la finale ci sarà Alessandro Cattelan. Gli ospiti saranno invece l'attrice Vanessa Scalera, il calciatore Edoardo Bove e Antonello Venditti, a cui verrà consegnato il secondo premio alla carriera di Sanremo 2025 dopo quello a Iva Zanicchi.

Sul Suzuki Stage in piazza Colombo si esibirà Tedua.

PrimaFestival e DopoFestival

Sanremo 2025 è preceduto dal PrimaFestival con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il duo comico I Sansoni sono invece gli ospiti fissi.

A seguire c'è il DopoFestival con Alessandro Cattelan, che torna commentare i fatti principali accaduti durante la serata dal GlassBox davanti al Teatro Ariston. Tra gli ospiti fissi Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks con la loro musica live.