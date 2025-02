Sanremo 2025, terza serata: artisti in gara, scaletta, co-conduttori e ospiti

Sanremo scaletta terza serata: Elettra Lamborghini e Katia Follesa co-conduttrici. Ospiti Iva Zanicchi e i Duran Duran

Il 13 febbraio andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2025. La diretta inizierà alle 20.40 e potrete seguirla su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Per votare potete inviare un SMS al 475.475.1 o chiamare l'894.001 da telefono fisso. In alternativa si può votare online anche dall'app ufficiale o dal sito di Sanremo 2025. I codici degli artisti verranno trasmessi in sovraimpressione nel corso della serata.

Sanremo scaletta terza serata: i cantanti in gara

Nella terza serata si esibiranno i 14/15 big in gara che non sono saliti sul palco dell'Ariston nella serata precedente. Per determinare la classifica, al televoto verrà affiancato il giudizio della Giuria delle Radio.

Per quanto riguarda le nuove Proposte, invece, i finalisti si sfideranno in una doppia votazione con televoto, Giuria della Sala Stampa, tv e Web, e la Giuria delle Radio che contribuiranno al risultato finale con un preso rispettivamente del 34%, 33% e 33%.

Di seguito la lista completa degli artisti in gara e relativi brani (in aggiornamento):

Alla fine della serata verrano comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. L'ordine di uscita dei cantanti verrà comunicato poche ore prima dell'inizio di Sanremo 2025 e verrà modificato nelle serate successive in modo che chi si è esibito più tardi sarà uno dei primi a scendere le scale dell'Ariston.

Sanremo scaletta terza serata: i co-conduttori e ospiti

Sul palco insieme a Carlo Conti si avvicenderanno nel ruolo di co-conduttori Elettra Lamborghini e la comica Katia Follesa. Tra gli ospiti della serata ci saranno Iva Zanicchi per ritirare il premio "Città di Sanremo" alla carriera e i Duran Duran, che tornano all'Ariston a quarant'anni dalla loro ultima partecipazione al Festival. All'esterno Ermal Meta si esibirà sul palco Sukuzi Stage di piazza Colombo.

PrimaFestival e DopoFestival

Sanremo 2025 è preceduto dal PrimaFestival con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il duo comico I Sansoni sono invece gli ospiti fissi.

A seguire c'è il DopoFestival con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, che tornano commentare i fatti principali accaduti durante la serata dal GlassBox davanti al Teatro Ariston. Tra gli ospiti fissi Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano, Anna Dello Russo e gli Street Clerks con la loro musica live.