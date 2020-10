Sanzioni internazionali, ecco come si aggirano grazie alle criptovalute

Dal suo primo test nucleare nel 2006, la Corea del Nord ha lottato con le sanzioni delle Nazioni Unite su tutto, dalle sue importazioni di petrolio e beni di lusso alle sue esportazioni di carbone e minerali, così come su alcuni tipi di attività finanziaria. Una miriade di altri paesi e organismi multilaterali hanno implementato ulteriori misure contro la Corea del Nord. Le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti sono particolarmente restrittive e prendono di mira un elenco più lungo di individui, imprese e attività economiche, comprese banche, società e individui con sede al di fuori della Corea del Nord che sono sospettati di sostenere il programma di armi dello stato.

Ma invece di rispettare le sanzioni, la Corea del Nord avrebbe continuato a finanziare quelle armi attraverso attività illecite, incluso il traffico di armi, droga e persino i suoi stessi cittadini sponsorizzato dallo stato. La conferenza sulla criptovaluta di Pyongyang dell'anno scorso, che aveva lo scopo di "costruire ponti di amicizia e collaborazioni" con esperti di tecnologia, sembrava l'ultimo tentativo del regime di aggiungere criptovalute a quelle attività di evasione delle sanzioni. Dal 2017, una manciata di altri stati, tra cui Iran, Cuba e Venezuela, si sono uniti alla Corea del Nord per sperimentare le criptovalute come un modo per eludere le sanzioni internazionali e statunitensi e ottenere l'indipendenza finanziaria. Proprio per presenziare a questa conferenza nell'Aprile dello scorso anno è stato arrestato ,William Griffith, esperto informatico, residente da tempo a Singapore, accusato appunto di avere aiutato la Corea del Nord, ad usare la tecnologia Blockchain in violazione delle sanzioni americane.

Per decenni, le nazioni prese di mira dalle sanzioni statunitensi hanno cercato modi per spostare i loro soldi al di fuori del sistema finanziario dominato dagli Stati Uniti. Per monitorare tutti i tipi di pagamenti internazionali, gli Stati Uniti si affidano al servizio di messaggistica SWIFT che le banche utilizzano per comunicare reciprocamente le istruzioni di pagamento e al sistema bancario corrispondente, che instrada quasi tutti i pagamenti attraverso New York. È questo sistema, e la supervisione che consente, che rende la capacità degli Stati Uniti di attuare sanzioni particolarmente efficace.

Le criptovalute offrono un'infrastruttura finanziaria completamente nuova, eliminando la necessità di banche e consentendo trasferimenti peer-to-peer che aggirano i confini e le giurisdizioni delle autorità di regolamentazione. Il "mining" di criptovaluta implica un processo molto complesso di verifica delle transazioni di altri utenti, che richiede hardware specializzato con una potenza di elaborazione significativa. Una volta estratte, le criptovalute possono essere scambiate con altre risorse, sia in valuta forte o morbida, o altre criptovalute, o scambiate direttamente dagli utenti, un processo che ora è semplificato e facilitato da aziende come Coinbase che ospitano valute in "portafogli" basati su app .

Tra gennaio 2017 e settembre 2018, si ritiene che gli hacker nordcoreani abbiano rubato 571 milioni di dollari in criptovaluta da cinque exchange in Asia. Le autorità hanno ottenuto informazioni su come questo denaro è stato riciclato quando due cittadini cinesi, Tian Yinyin e Li Jiadong, sono stati incriminati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a marzo. Gli Stati Uniti hanno affermato che Tian e Li hanno rubato l'equivalente di $ 100,5 milioni in criptovaluta da scambi senza nome, $ 34 milioni dei quali convertiti in yuan cinesi e altri $ 1,4 milioni utilizzati per acquistare carte regalo iTunes.

I funzionari americani temono che la Corea del Nord incanalerà questo finanziamento illecito nel suo programma nucleare.

Ma nel mondo delle criptovalute, i dibattiti sul suo utilizzo in Corea del Nord alimentano preoccupazioni più ampie sull'efficacia delle sanzioni. Sebbene Griffith non abbia commentato le sue ragioni per viaggiare in Corea del Nord, alcuni hanno suggerito che la sua presentazione a Pyongyang, intitolata "Blockchain and Peace", avesse lo scopo di alleviare i normali nordcoreani dalla povertà e dalla malnutrizione aggravate dalle sanzioni imposte dagli americani.

Le criptovalute indipendenti, come Bitcoin ed Ether, sono state create con l'obiettivo di liberare il denaro dall'influenza e dalla supervisione del governo e per questo esse vengono utilizzate da tempo anche in Venezuela per superare i problemi legati alla iperinflazione e la generale impoverimento della popolazione. Ma negli ultimi anni, gli stati di tutto il mondo hanno fatto ricerche per vedere come sfruttare l'efficienza della tecnologia blockchain senza perdere il controllo della valuta. Sebbene nessun altro paese sia noto per compiere sfacciate rapine crittografiche come la Corea del Nord, altri stati stanno arrivando a vedere la tecnologia blockchain come parte di una strategia a lungo termine volta a minare il potere finanziario degli Stati Uniti, investendo nella tecnologia o sviluppando la propria criptovalute "sovrane" sostenute dallo stato, note anche come valute digitali della banca centrale.

Questi differiscono da valute come Ether o Bitcoin perché sono centralizzati, il che significa che i pagamenti possono essere congelati, cancellati o regolati in altro modo da un'autorità centrale, come la banca centrale di un paese. Molte valute digitali delle banche centrali utilizzano la tecnologia blockchain o una tecnologia ispirata da essa. La valuta digitale svedese, la e-krona, ad esempio, utilizza una tecnologia ispirata alla blockchain e si prevede che anche lo yuan digitale cinese utilizzerà la blockchain per sfruttare la sua capacità di semplificare e proteggere le transazioni. L'emergere delle valute digitali della banca centrale è stata letta come una minaccia all'obiettivo originale della criptovaluta, poiché rafforzano ulteriormente gli stessi sistemi finanziari e governi che la crittografia è stata progettata per aggirare. Come ha scritto il manager di un fornitore di servizi di criptovaluta con sede in Svizzera su VentureBeat nel 2018, "Nel caso qualcuno l'avesse dimenticato: l'obiettivo finale delle criptovalute era decentralizzare il potere, non rafforzare i centri di autorità esistenti".

Secondo Aditi Kumar, direttore esecutivo del Belfer Center di Harvard, che sta monitorando lo sviluppo di queste nuove valute, la loro emissione potrebbe rendere ancora più difficile per gli Stati Uniti far rispettare le sanzioni. "Quelle valute hanno un'autorità centrale, quindi è necessaria la collaborazione di tale autorità centrale per capire cosa sta succedendo su quella rete", dice. Con le valute digitali centralizzate, tuttavia, gli Stati Uniti non avranno modo di sorvegliare le transazioni, anche se fossero disposti a spendere questo sforzo.

Eppure il primo tentativo di introdurre una criptovaluta sovrana è stato ampiamente considerato un flop. Nel dicembre 2017, il presidente venezuelano Nicolas Maduro si è presentato alla TV di stato con indosso una camicia beige da operaio per annunciare la criptovaluta nazionale sostenuta dal petrolio, il Petro, con un educato applauso. Il Venezuela stava affrontando una serie di sanzioni statunitensi e la nuova valuta, dichiarò Maduro, "avrebbe aiutato a sconfiggere il blocco finanziario e si sarebbe mossa verso nuove forme di finanziamento internazionale". Molti venezuelani si sono infatti rivolti a criptovalute consolidate come rifugio contro il bolivar iperinflazionato del paese, tanto che il Venezuela ha uno dei tassi di utilizzo delle criptovalute più alti al mondo oggi. Ma il Petro non è riuscito a conquistare la fiducia degli investitori, poiché è stato accolto con scetticismo e minato dalla reputazione del regime di Maduro per la cattiva gestione economica e la presunta corruzione.

Nell'aprile 2018, questo era chiaramente l'obiettivo, con i funzionari venezuelani che insistevano sul fatto che il Petro sarebbe stato utilizzato per acquistare camion di fabbricazione russa e che Caracas avrebbe offerto all'India uno sconto del 30% sul petrolio venezuelano se avesse usato il Petro. Sia la Russia che l'India si sono ritirate da questi accordi. Il viceministro delle finanze russo ha detto che non c'erano piani per utilizzare il Petro per il commercio, e l'India ha detto che la sua banca centrale aveva proibito qualsiasi uso della criptovaluta, anche se così facendo avrebbe potuto salvare il paese $ 1,6 miliardi sulle importazioni di petrolio.

Nonostante queste battute d'arresto, Maduro continua a promuovere il Petro, poiché le sanzioni statunitensi si sono ulteriormente rafforzate e l'economia venezuelana continua il suo collasso. A gennaio ha decretato che le compagnie aeree che volano da Caracas devono utilizzare il Petro per pagare il carburante.

Con un occhio diffidente verso il Venezuela, altri paesi soggetti alle sanzioni statunitensi si stanno muovendo più lentamente e deliberatamente per sviluppare le proprie criptovalute sovrane. L'Iran, ad esempio, sta "prendendo tempo per investire in start-up, per pilotare progetti con il loro sistema bancario e le società tecnologiche iraniane", afferma Yaya Fanusie, ex analista della CIA che ora è un senior fellow aggiunto presso il Center for a New Sicurezza americana. "Stanno cercando di costruire infrastrutture e stanno investendo nella ricerca [e nel reclutamento] di un quadro di scienziati informatici che comprendono la criptovaluta e la tecnologia blockchain". Nel dicembre 2019, il presidente iraniano Hassan Rouhani ha suggerito che i leader di Turchia, Qatar, Iran e Malesia creino una "criptovaluta musulmana" per "salvarsi dal dominio del dollaro degli Stati Uniti e del regime finanziario americano".

La Russia ha anche lavorato alla creazione di un "rublo criptato". In un incontro a Tokyo nel 2017, dove i rappresentanti di 25 paesi si sono incontrati per cercare di stabilire standard internazionali per la blockchain, il capo della delegazione russa, che ha lavorato anche per l'FSB, la sua agenzia di intelligence, avrebbe detto: "Internet appartiene agli americani - ma la blockchain apparterrà a noi.

Gli avversari degli Stati Uniti non sono gli unici a sperimentare questa tecnologia. Il Digital Currency Tracker del Belfer Center elenca sette paesi che hanno lanciato le proprie valute digitali pilota - Cina, Corea del Sud, Thailandia, Ucraina, Svezia, Uruguay e Bahamas - con almeno una dozzina in più di ricerca e sviluppo, inclusi gli Stati Uniti.

Alcuni paesi sono attratti dalle valute digitali centralizzate a causa della loro capacità promessa di eliminare le inefficienze nel sistema finanziario, mentre altri sono interessati a eliminare l'esclusione finanziaria. Il Senegal e la Tunisia, ad esempio, hanno sperimentato l'utilizzo di criptovalute per raggiungere i cittadini che non hanno conti bancari. Ma le ramificazioni per il dominio finanziario degli Stati Uniti potrebbero essere le stesse a meno che il sistema finanziario globale, incentrato sugli Stati Uniti, non possa evolversi insieme a queste nuove valute digitali.

Piuttosto che adattarsi, tuttavia, gli Stati Uniti stanno rispondendo a questo nuovo panorama finanziario tentando di regolamentare o vietare alcune valute digitali.

Il caso di Virgil Griffith dimostra, infatti, che le autorità statunitensi stanno portando avanti i loro sforzi per prevenire l'uso improprio delle valute digitali. Ma resta da vedere se investiranno le risorse necessarie per adattarsi alla nuova realtà finanziaria rappresentata da questi abusi. Come ha riconosciuto Lael Brainard della Federal Reserve nel suo discorso del 2018 a una conferenza sulla criptovaluta di San Francisco, "anche se le criptovalute dimostreranno di avere un ruolo molto limitato in futuro, è probabile che la tecnologia dietro di esse continuerà a vivere". Il cambiamento sta arrivando e il caso contro Griffith non sarà sufficiente per fermarlo..