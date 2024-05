Sarah Toscano, la finalista di Amici pubblica 'Sarah' con Warner Music

Si intitola “SARAH” l’omonimo EP in prossima uscita di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, tra le cantanti più giovani e apprezzate di Amici 23, il celebre talent show di Canale 5.

Il nuovo progetto, annunciato proprio durante la semifinale di ieri sera, sarà fuori ovunque da venerdì 17 maggio per Warner Music Italy. “SARAH” è già disponibile in pre-save e pre-order a questo link: wmi.lnk.to/sarah

L’EP conterrà alcuni dei brani che Sarah ha presentato durante il programma, come Sexy Magica, il nuovo singolo dalle vibes pop dance pubblicato il 30 aprile, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9, che apre la tracklist del progetto e che, al momento dell’uscita, si è confermato l’inedito più ascoltato tra i singoli dei concorrenti di Amici 23.

Oltre a questo, anche Touché, con più di 1,9 milioni di stream solo su Spotify, che aveva convito i professori già dalla prima puntata, Viole e Violini (oltre 1 milione di stream su Spotify) e Mappamondo (1,1 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Toni Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi, per i quali è tutto nuovo e da scoprire.

L’EP “SARAH” conterrà, inoltre, la versione live di Voilà, andata viralissima su TikTok, e l’inedito L’Ultima Volta.

Sarah è tra i finalisti di Amici 23, decretata dal pubblico tra le protagoniste assolute di questa edizione, come testimoniano anche i numeri social: 2,3 milioni di like su TikTok, dove conta 102,5 mila followers, con un seguito di 110 mila followers anche su Instagram. Questi traguardi testimoniano l’evidente crescita dell’artista all’interno della trasmissione, dove si sta affermando come la nuova promessa del pop, grazie a un mood fresco e leggero, ma mai banale.

Sarah Toscano, la traclist di Sarah

1. Sexy Magica

2. Touché

3. Viole e Violini

4. Mappamondo

5. L’Ultima Volta

6. Voilà (Live)

Chi è Sarah Toscano, dalla finale di Amici 2023 all'Ep Sarah

Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico di questa edizione. Il singolo Touché ha raggiunto quasi 2 milioni di stream solo su Spotify, mentre Viole e Violini ne conta ad oggi oltre 1 milione. Il 5 marzo esce Mappamondo (più di 1,1 milioni di stream), che Sarah aveva presentato il 24 gennaio davanti a Ermal Meta, giudice per gli inediti della giornata. Il 30 aprile pubblica Sexy Magica, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9. Durante la semifinale di Amici 23, è stata annunciata da Maria De Filippi l’uscita del suo nuovo EP, dall’omonimo titolo “SARAH”, che sarà disponibile dal 17 maggio, e la firma con Warner Music Italy.