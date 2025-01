Sarah Toscano, dalla vittoria di Amici a Sanremo 2025 con Amarcord: "Maria De Filippi mi ha consigliato di..." - L'intervista

Sarah Toscano a Sanremo 2025 con Amarcord

Sarah Toscano è pronta per il suo debutto al Festival di Sanremo 2025. La 19enne cantante lombarda porterà sul palco dell'Ariston e di Rai1 il brano “Amarcord”, mentre nella serata delle cover (in programma venerdì 14 febbrao) duetterà con il duo di producer francesi e DJ Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel, star da 4,7 mld di stream globali) con il brano “Overdrive” (singolo del duo feat. Norma Jane Martine).

Impatto con l'Ariston a parte, cosa spaventa e cosa incuriosisce Sarah Toscano in vista del suo primo Sanremo? "Mi spaventa un po' il fare tantissime interviste di giorno, poi arrivare alla sera e non aver voce. E' l'unica cosa che un po' mi mente ansia (ride, ndr)", racconta Sarah rispondendo a una domanda di Affaritaliani.it nel corso di un incontro con i giornalisti. "A parte quello ci sono tantissime cose di Sanremo per cui mi verrà l'ansia. Il fatto di dormire poco la sera, il trucco... Quando vado in ansia mi vedo male, il trucco mi sembra storto, non mi piace più il vestito. Sicuramente succederà qualcosa. Devo preparare il mio team mentalmente, lo sto già facendo, sul fatto che sarà una settimana infernale (ride, ndr)"

"Invece una cosa che non vedo l'ora di provare come emozione è... la fine della canzone. E' quella sensazione, quando hai terminato di cantare, che dici 'Oh, l'ho fatto'. Quella soddisfazione, il piacere di aver finito, di averla fatta sentire. E magari anche dell'applauso del pubblico (sorride, ndr). Una sensazione di gratitudine che provo quando ho finito l'esibizione. Ecco, non vedo l'ora di provare quel tipo di emozione", ci spiega la 19enne cantante che a maggio ha trionfato ad Amici.

E poi, aspettando la sua prima volta alla più importante kermesse canora italiana, Sarah Toscano si è raccontata in questa intervista ad Affaritaliani.it.

Sarah Toscano, dalla vittoria di Amici a Sanremo 2025 con Amarcord: "Maria mi ha consigliato di..." - L'intervista ad Affaritaliani.it

Sarah Toscano road to... Sanremo 2025. Intanto raccontaci che brano è 'Amarcord' e cosa vuole trasmettere al pubblico?

"E' una canzone che parla di nostalgia. Chiaramente il titolo è ispirato al film di Fellini, ma solo quello perché non c'entra nulla con la celebre pellicola. Amarcord significa, 'Mi ricordo' in dialetto romagnolo. Infatti la canzone rivive un ricordo, un'esperienza che ho passato, capendo che in fondo qualcosa di buono c'è stato, perché comunque è stata magica sotto un certo punto di vista. Però anche tragica dall'altro, perché comunque non è finita bene. La persona mi ha solo illusa e quindi è un ricordo un po' anche negativo, ma lo ricordo perché fa bene ogni tanto ripensare a quello che è successo, a quello che c'è stato, per capire che adesso è diverso. E per comprendere cosa è cambiato nella nostra vita"

Dalla vittoria ad Amici 2024 a Sanremo 2025. So che ti sei sentita con Maria De Filippi: cosa ti ho detto della canzone di Amarcord e che consiglio ti ha dato per affrontare il Festival?

"Maria l'ho continuata a sentire da quando sono uscita ad Amici. La canzone mi ha detto che le piaceva, che era giusta da portare. Consigli di vita per Sanremo? Mi ha detto sostanzialmente di viverla, perché comunque non sarà facile a livello di ansia, di pressione, ma devo vivermela perché alla fine è un'esperienza che non ti capita tutti i giorni. E' un'esperienza che fai una volta o più volte nella vita. Adesso a 19 anni è già tanto essere lì. 'Vivitela'..."





Il cantante o la cantante con cui pensi che vivrai di più nei giorni del bailamme del Festival Sanremo?

"La ragazza, l'artista in gara che conosco meglio, è Clara, perché abbiamo fatte insieme degli eventi quest'estate. Sicuramente avrò ancora più confidenza dopo. Però mi auguro di conoscere tante persone, di scoprire proprio il lato umano degli artisti che vediamo in televisione o di cui ascoltiamo le canzoni"

E tra gli artisti che saranno in gara chi ti incuriosisce di più?

"A livello di canzone sono molto incuriosita da quella di Olli, perché comunque è cresciuto tantissimo. Quest'anno ha avuto un exploit, sono tanto curiosa del pezzo che porterà in gara. E anche Giorgia, perché voglio vedere che cosa combina con la sua voce. Ma ti farei tantissimi nomi. Rose Villain visto che amo il suo approccio alla musica e l'anno scorso mi era piaciuto tantissimo il suo pezzo: sono quindi molto curiosa di ascoltare quello che porterà quest'anno"



Facciamo un salto nel tempo... andiamo oltre Sanremo. Un sogno per il 2025

"Sanremo era un sogno. Un altro poi si è già realizzato, avremo le mie prime date live che saranno a ottobre (sabato 18 ai Magazzini Generali di Milano e sabato 25 porterà presso Largo Venue a Roma, ndr). E sogno che siano incredibili. Voglio fare show, non vedo l'ora di iniziare per organizzare bene il tutto. Adesso avrò Sanremo, però poi organizzeremo bene i live e sono tanto felice di questo"

Sarah fuori dal palco. Le serie tv e i film nel cuore?

"La serie tv che che mi è piaciuta di più è "How i met your mother'. Amo quelle un po' comiche, che mi facciano ridere. Non sono un'appassionata sfegatata dei film d'amore, anche se nell'ultimo periodo sto vedendo solo quelli, quindi forse mi sto ricredendo (ride, ndr). Tra i film, uno dei preferiti in assoluto è 'The Greatest Showman' (con Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus, ndr). L'ho rivisto non so quante volte, nonostante io odio rivedere i film, perché non mi piace sapere già cosa succede. E invece con questa storia ogni volta rimango lì e dico 'Wow!'. E poi anche le canzoni sono meravigliose"

Tu hai giocato a tennis. Hai degli sportivi che ammiri?

"Mi sembra scontato dire che in questo periodo Sinner sia l'idolo, non solo mio in quanto tennista, ma in generale di tutta Italia. E' un ragazzo giovanissimo che ha fatto una strada incredibile, adesso è numero uno del mondo, con anche un bel distacco rispetto al secondo in termini di punti ATP (Jannik sta cannibalizzando il tennis. Alcaraz? Nessun passo in avanti: qui l'intervista a Paolo Bertolucci, ndr) e ha appena rivinto l'Australian Open. Sinner 'che te devo dì?'... Complimenti! (ride, ndr)"

Chi è Sarah Toscano: dal trionfo ad Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2025

Sarah Toscano è una giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi.

A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico della sua edizione.

Il singolo Touché ha superato i 3 milioni di streaming solo su Spotify, mentre Viole e Violini ne conta ad oggi oltre 1,7 milioni. Il 5 marzo esce Mappamondo (più di 2 milioni e mezzo di stream), che Sarah Toscano presenta il 24 gennaio davanti a Ermal Meta, giudice per gli inediti della giornata. Il 30 aprile pubblica Sexy Magica (12 milioni di stream), scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9.



Dal 17 maggio è disponibile per Warner Music Italy “SARAH”, l’omonimo EP dell’artista, che conquista anche la vittoria ad Amici 23. Dopo questo importante traguardo, attraversa l’Italia con il suo Instore Tour per presentare il progetto e incontrare i fan.

Durante l’estate 2024 è protagonista di un Summer Tour che la vede esibirsi sui palchi delle più importanti città del nostro Paese, tra cui Milano per l’apertura della data italiana dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio 2024, e Olbia (SS) durante il Red Valley Festival il 17 agosto.

Il 26 luglio pubblica il singolo “Roulette”. Sempre in estate, è ospite dei più prestigiosi festival radio italiani e tra i volti del programma Up Next Italia di Apple Music, culminato con l’esibizione nell’anfiteatro in Piazza Liberty a Milano il 12 settembre.

Sarah Toscano torna il 4 ottobre con il nuovo brano “Tacchi (fra le dita)”, seguito da un’importante collaborazione internazionale insieme a Bea & her Business per la versione italiana di “Safety Net”, fuori dal 22 novembre su tutte le piattaforme digitali. A febbraio, sarà per la prima volta in gara tra i BIG a Sanremo con il brano “Amarcord”.