Scontro aperto tra Musk e Bezos. E' guerra sui satelliti internet

Musk vs Bezos. I due uomini più ricchi al mondo si scontrano per i satelliti.

Musk, il numero uno di Tesla e SpaseX, scrive che "non è utile compromettere Starlink oggi per un sistema di satelliti di Amazon che alla meglio richiede diversi anni”. Elon Musk, da quanto riporta primaonline, sta cercando di ottenere dalle autorità che i suoi satelliti si possano muovere ad una altitudine inferiore rispetto a quella pianificata.

Questo tentativo dell'uomo più ricco del mondo sta suscitando la reazione contraria di Amazon e altre società in quanto la modifica dell'altitudine potrebbe interferire con altri satelliti. Bezos mette in evidenza di aver messo a punto i satelliti di Kuiper System per “evitare che interferissero con Starlink e ora SpaceX vuole cambiare il design. Questi cambiamenti non solo creerebbero un contesto più pericoloso di collisione nello spazio me aumenterebbero anche le interferenze per i consumatori”.