Selvaggia Lucarelli a 20 anni, bella da togliere il fiato. La foto mai vista

Selvaggia Lucarelli come non si era mai vista, spunta lo scatto da giovane. Guarda com'è cambiata. FOTO

Classe 1974 originaria di Civitavecchia, ha mosso i suoi primi passi avvicinandosi al teatro, dove ha ricoperto il ruolo di attrice ed autrice. Ma fu il suo blog “Stanza Selvaggia” a consacrarla come giornalista, permettendole di ottenere importanti collaborazioni con testate come Il Tempo, Libero e Max. É bastato poco per comprendere che la Lucarelli avesse tutte le carte in regola per sfondare anche nel piccolo schermo, dove si è cimentata nel ruolo di opinionista per l’Isola dei Famosi.

Oggi la sua presenza fissa nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci sembra irrinunciabile, tanto che la stessa conduttrice ci ha tenuto a tenersela stretta anche quando i rumors parlavano di un addio. Dotata di un fascino tutto italiano, la speaker è spesso ammirata per un look studiatissimo in tv. Ma in una foto pubblicata sulle proprie storie di Instagram di qualche anno fa si è mostrata da ragazzina. Ed era bellissima.