"Sembri sua nonna", tsunami di insulti a Pamela Prati e al fidanzatino di 19 anni

Pamela Prati presenta il suo nuovo amore di 19 anni. Sui social: "Che tristezza". Tsunami di insulti

Pamela Prati “sfoggia” il suo nuovo fidanzato. La soubrette, attrice ed ex modella classe 1958 ha pubblicato su Instagram una foto che ha scatenato la curiosità (e anche, purtroppo, la cattiveria) dei social. Nello scatto pubblicato, la Prati abbraccia il suo nuovo amore.

Nulla di strano, verrebbe da dire a primo impatto. Ma gli utenti hanno posto l’accento su un particolare: il nuovo compagno della soubrette, Simone Ferrante, ha solo 19 anni. A chi lo ha definito un toyboy Pamela Prati aveva già dato una risposta bella precisa: “Detesto quella parola. Le persone non sono giocattoli e l’età, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”.

Sui social, però, imperversano le critiche. “Il bambino e la nonna… che tristezza!”, scrive un utente su Facebook. “Ma questa è tutta suonata!”, si legge ancora. Poi, c’è anche chi sospetta si tratti di una strategia per attirare a sé i riflettori: “Cosa non si fa per una copertina... sta alla frutta…”, si legge.

E ancora: “Come nonna è perfetta”, oppure “Sì, ragazzi, dovete imparare tutti da Pamela Prati: questo è ciò che viene chiamato vero amore. Ovviamente sono ironico”. Insomma, malgrado sembri sicuramente una relazione particolare, come al solito è sui social che si concentrano i pensieri dei più maligni…