Senna e Piedone - Uno sbirro a Napoli (sulle orme di Bud Spencer), le serie tv più attese arrivano su Netflix-Sky. I trailer

Piedone - Uno sbirro a Napoli: la serie tv con Salvatore Esposito sulle orme di Bud Spencer

L'attesa dei fans è (quasi) finita: annunciato ai palinsesti Sky del luglio 2023 'Piedone - Uno sbirro a Napoli' sta per fare il suo debutto sul piccolo schermo. Una delle serie tv più attese dell'autunno per la pay tv di Comcast (insieme a The Penguin e quella sugli 883 che già naviga verso una seconda futura stagione sull'onda del successo della prima) andrà in onda da lunedì 2 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming solo su Now.

Quattro episodi in programma con Salvatore Esposito ('Gomorra – La serie', 'Fargo', 'Spaccapietre') nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico 'Piedone Lo Sbirro' (1973), Silvia D’Amico ('Christian', 'Comandante', 'A casa tutti bene' – 'La serie') in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo ('Beata te', 'Generazione 56k', 'Pesci piccoli') in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. La regia è affidata ad Alessio Maria Federici ('Non ci resta che il crimine – La serie', '(Im)perfetti Criminali', 'Generazione 56K'), il soggetto è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e la sceneggiatura da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino.

Piedone - Uno sbirro a Napoli - Il trailer della serie tv di Sky

Piedone - Uno sbirro a Napoli, trama della serie tv

Per Vincenzo Palmieri tornare a Napoli significa chiudere i conti con il passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare

Senna, la serie tv sulla leggenda della F1 su Netflix

"Prima ancora di salire su una macchina sapevo di essere nato per correre. So di poter essere un campione" dice Ayrton Senna, interpretato da Gabriel Leone in "Senna" la serie tv d Netflix in arrivo il 29 novembre. Sei episodi che racconteranno trionfi, delusioni, gioie e dolori del 3 volte campione del mondo di Formula 1, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. La serie racconterà la storia del grande Ayrton Senna dall'inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino dove perse la vita.

Senna, trailer ufficiale della serie in arrivo su Netflix

Nulla corre veloce come la vita. Senna, la miniserie sul pilota di Formula 1 - tre volte campione del mondo con la McLaren - destinato a diventare eroe, leggenda e icona dello sport mondiale, arriva il 29 novembre, solo su Netflix.



Senna, il cast della serie su Netflix

Nel cast Alice Wegmann (Lilian, la prima moglie di Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua sorella), Christian Malheiros (Maurinho, il suo amico), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Milton, suo padre), Nicolas Cruz (Leonardo, suo fratello), Pâmela Tomé (Xuxa), Rodrigo Veloso (Flávio Lalli, suo cognato) e Susana Ribeiro (Zaza, sua madre).

Senna è prodotto da Gullane e creato in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota.