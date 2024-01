"Sesso nei camerini e viaggi segreti". Nuove rivelazioni Marcuzzi-De Martino

Belen Rodriguez conferma il tradimento "nei camerini" di De Martino con Alessia Marcuzzi: retroscena hot

"Ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme", ha scritto Alessandro Rosica, alias "Investigatore gossip", smascherando pubblicamente il flirt clandestino tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Come riporta il quotidiano Leggo.it, citando proprio Rosica, Belen Rodriguez ha chiuso il 2023 con il botto, confermando il tradimento dell'ex marito con la conduttrice. Sui social, la showgirl argentina ha risposto ad una fan che le chiedeva se quelle indiscrezioni fossero vere oppure no. […]

L' "investigatore gossip" ha replicato poi alle sue parole: "Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione".

Nonostante le forti dichiarazioni, è doveroso precisare che i due diretti interessati non hanno nè smentito nè confermato.