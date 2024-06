Setta da record con "Donne al Bivio": share al 5,3%, meglio della prima serata

Monica Setta da record con "Storie di donne al bivio"

Record stagionale per "Storie di donne al bivio", la trasmissione creata e condotta da Monica Setta in onda su Rai 2. Nella seconda serata del 20 giugno, il programma ha raggiunto il 5,3% di share, con oltre 640mila ascoltatori. Tra le ospiti della puntata Rosanna Banfi. Da notare come il risultato ottenuto abbia permesso alla trasmissione della Setta di fare meglio anche della prima serata di Rai 2. Il programma, confermato per la prossima stagione, sbarcherà in prima serata quest'estate.