Sgarbi: "Ho avuto il Covid, ho un cancro alle palle e problemi alla prostata"

“Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul ca**o. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie”. E' quanto ha detto a La Zanzara su Radio 24 Vittorio Sgarbi.

Sul Coronavirus, Sgarbi ha affermato che "Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo, In quel periodo hanno avuto il Covid il mio vecchio autista, la mia assistente e il vicesindaco di Sutri. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso". E poi parla dell'altro problema che sta affrontando: “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere."